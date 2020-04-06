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6 апреля 2020, 09:00

Российские автозаводы возвращаются к работе

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Несмотря на объявленный нерабочим апрель, крупнейшие российские автозаводы возобновляют производство. Уже сегодня перезапустят конвейер КамАЗ и Mazda Sollers, на очереди предприятия в Тольятти, Ижевске и Ульяновске.
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Крупнейшие российские автопроизводители постепенно возобновляют работу после вынужденного простоя, связанного ...
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С сегодняшнего дня, 6 апреля, владивостокский завод Sollers вернется к сборке легковых автомобилей Mazda. Предприятия Sollers в Ульяновске и Татарстане могут возобновить производство уже до конца текущей недели. Продукцию отечественного автопрома признали системообразующей для экономики страны. По образному выражению журналистов «Вестей», «именно машины становятся основными двигателями экономики».

Первым объявил о возобновлении производства автомобилей КамАЗ. Предприятие перезапускает конвейер с сегодняшнего дня. Ранее на прошлой неделе здесь наладили пошив противоэпидемических костюмов и медицинских масок, предназначенных для своих сотрудников. Каждый день персонал предприятия перед началось работы обязан будет пройти медицинский контроль.

На АвтоВАЗе вернутся на рабочие места сотрудники отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью. Одновременно часть офисных сотрудников будет работать удаленно. В течение недели будут приняты меры для обеспечения безопасной работы сборочного конвейера, после чего начнется выпуск автомобилей.

Калининградский «Автотор» пока соблюдает «нерабочий» режим. Вчера на официальном сайте компании появилось обращение руководства к сотрудникам и партнерам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать все рекомендуемые меры безопасности. Здесь заверили: «как только санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится, и будет очевидна устойчивая позитивная динамика, предприятия «Автотора» возобновят свою работу».


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Отзывы по теме
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Если отвечать на вопрос стоит ли брать мазду сх- 7 или нет, то мой ответ будет - однозначно брать! Говорю это, как владелец этой машины, на которой езжу уже больше трех лет. Машина действительно надежная и качественно укомплектована. Потому как я ни разу за все три года не обратился по заводской гарантии ...
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Российские автозаводы возвращаются к работе
{{material_129630}}С сегодняшнего дня, 6 апреля, владивостокский завод Sollers вернется к сборке легковых автомобилей Mazda. Предприятия Sollers в Ульяновске и Татарстане могут возобновить производство уже до конца текущей недели. Продукцию отечественного автопрома признали системообразующей для экономики страны. По образному выражению журналистов «Вестей», «именно машины становятся основными двигателями экономики».Первым объявил о возобновлении производства автомобилей КамАЗ. Предприятие перезапускает конвейер с сегодняшнего дня. Ранее на прошлой неделе здесь наладили пошив противоэпидемических костюмов и медицинских масок, предназначенных для своих сотрудников. Каждый день персонал предприятия перед началось работы обязан будет пройти медицинский контроль.На АвтоВАЗе вернутся на рабочие места сотрудники отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью. Одновременно часть офисных сотрудников будет работать удаленно. В течение недели будут приняты меры для обеспечения безопасной работы сборочного конвейера, после чего начнется выпуск автомобилей.Калининградский «Автотор» пока соблюдает «нерабочий» режим. Вчера на официальном сайте компании появилось обращение руководства к сотрудникам и партнерам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать все рекомендуемые меры безопасности. Здесь заверили: «как только санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится, и будет очевидна устойчивая позитивная динамика, предприятия «Автотора» возобновят свою работу».
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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