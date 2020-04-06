6 апреля 2020, 09:00
Российские автозаводы возвращаются к работе
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Несмотря на объявленный нерабочим апрель, крупнейшие российские автозаводы возобновляют производство. Уже сегодня перезапустят конвейер КамАЗ и Mazda Sollers, на очереди предприятия в Тольятти, Ижевске и Ульяновске.
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Первым объявил о возобновлении производства автомобилей КамАЗ. Предприятие перезапускает конвейер с сегодняшнего дня. Ранее на прошлой неделе здесь наладили пошив противоэпидемических костюмов и медицинских масок, предназначенных для своих сотрудников. Каждый день персонал предприятия перед началось работы обязан будет пройти медицинский контроль.
На АвтоВАЗе вернутся на рабочие места сотрудники отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью. Одновременно часть офисных сотрудников будет работать удаленно. В течение недели будут приняты меры для обеспечения безопасной работы сборочного конвейера, после чего начнется выпуск автомобилей.
Калининградский «Автотор» пока соблюдает «нерабочий» режим. Вчера на официальном сайте компании появилось обращение руководства к сотрудникам и партнерам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать все рекомендуемые меры безопасности. Здесь заверили: «как только санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится, и будет очевидна устойчивая позитивная динамика, предприятия «Автотора» возобновят свою работу».
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