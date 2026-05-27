Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 11:32

Российские автозаводы запускают новые бренды: что скрывается за сменой названий

Появились новые российские марки авто - почему их стало так много и что это значит

В России стартует производство сразу нескольких новых автомобильных брендов, причем большинство из них - результат сотрудничества с Китаем. Мало кто знает, что за громкими названиями часто скрываются знакомые платформы. Какие подводные камни ждут покупателей, почему дилеры выигрывают, а цены могут удивить - объясняют эксперты. Что важно знать перед покупкой - в материале.

Российский авторынок переживает настоящую волну перемен: на заводах в Калуге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде стартует выпуск новых автомобильных марок, которые на деле оказываются хорошо знакомыми моделями в свежей обертке. Для автолюбителей это не просто очередная новость - речь идет о том, как изменится выбор, цены и сервис в ближайшие годы.

Холдинг «АГР» совместно с китайской Defetoo объявил о запуске бренда Tenet Plus, который будет производиться на двух площадках - в Калуге и Санкт-Петербурге. Основу модельного ряда составят кроссоверы, а по неофициальным данным, их техническая база связана с суббрендом Lepas от Chery. В Шушарах, на бывшем заводе GM, уже стартовал выпуск автомобилей Jeland - это, по сути, переименованные Jaecoo. Летом ожидается появление премиального бренда Esteo, который, как считают эксперты, будет строиться на базе Exeed. Кроме того, на бывшем заводе Toyota в Петербурге начнется производство автомобилей Senat, а в Нижнем Новгороде уже собирают машины под возрожденной маркой Volga.

Такое разнообразие новых имен и моделей вызывает закономерный вопрос: не запутается ли покупатель в лавине брендов и технических нюансов? По мнению главы «Автостата» Сергея Целикова, Tenet Plus, Esteo и Jeland фактически заменяют на рынке прежние модели Chery и его суббрендов. Внутренняя конкуренция между ними возможна, но только на переходном этапе, пока у дилеров остаются остатки старых марок. Для покупателей же, как считает аналитик, главное - это продукт и цена, а не название на шильдике.

Автоэксперт Олег Мосеев уверен, что в выигрыше окажутся дилеры: российскому потребителю, по его словам, не так важно, как называется марка - главное, чтобы дилер мог объяснить отличия и предложить понятный сервис. Сила дилерской сети становится важнее бренда производителя, особенно когда речь идет о машинах с китайскими корнями. Однако Мосеев не исключает, что между новыми суббрендами возможна внутренняя конкуренция, когда одни модели будут забирать покупателей у других.

Все новые бренды ориентированы исключительно на российский рынок. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сейчас идет не столько появление новых автопроизводителей, сколько масштабная перестройка рынка под новые юридические и производственные схемы. После ухода западных компаний остались заводы, дилерские сети и спрос на автомобили в диапазоне 2,5-5 млн рублей. Китайские производители закрыли эту нишу, но теперь им выгоднее работать через локальную сборку и российские бренды. Это позволяет снизить давление утилизационного сбора, получить доступ к господдержке и госзакупкам, а также повысить конкурентоспособность. Например, модель Tenet T7 уже включена в перечень машин для такси по закону о локализации, что открывает новые возможности для массовых продаж.

Чернов подчеркивает, что нынешний этап - это заполнение пустых ниш и перезапуск заводов, но уже скоро начнется отсев слабых брендов. Марки без развитого сервиса, запасных частей и устойчивых продаж будут уходить с рынка или сливаться с более сильными проектами. Чтобы не запутаться в однотипных моделях, эксперт советует обращать внимание не на название, а на происхождение машины: какая базовая китайская модель лежит в основе, кто технологический партнер, где собирается автомобиль, насколько развита дилерская сеть и сервисная поддержка.

Покупателям стоит сравнивать не бренды, а платформы: если две машины построены на одной базе и имеют схожие моторы и коробки, разница часто сводится к дизайну, комплектациям и цене. Важно учитывать ликвидность на вторичном рынке и доступность сервиса через несколько лет. Не стоит переплачивать только за новое имя - если российская версия стоит заметно дороже исходной китайской, нужно понимать, чем это оправдано: гарантией, адаптацией к российским условиям или наличием запчастей. Если отличий мало, а цена выше, по сути, покупатель платит за новый бренд и возможность купить машину здесь и сейчас.

В условиях, когда на рынке появляются десятки новых марок, важно не терять бдительность. Как показывает практика, многие автомобили отличаются только шильдиком и некоторыми деталями отделки. Для тех, кто хочет разобраться в нюансах, полезно изучить опыт других покупателей и советы специалистов. Например, в материале о том, как отличить автомобиль, собранный из двух частей, подробно разбираются признаки и риски покупки таких машин - подробности можно узнать здесь.

По информации «Российской Газеты», ситуация на рынке меняется стремительно: новые бренды появляются практически каждый месяц, а дилеры активно перестраивают работу под новые реалии. Для покупателей это означает расширение выбора, но и необходимость внимательнее относиться к деталям - от технической базы до условий гарантии. Важно помнить, что за громкими названиями часто скрываются знакомые платформы, а реальная разница может быть минимальной. В ближайшие годы именно сервис, доступность запчастей и прозрачность условий станут ключевыми факторами при выборе автомобиля.

Упомянутые марки: Chery, Jaecoo, EXEED, TENET, Volga
