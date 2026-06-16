Почему заправка топливом стандарта Евро-3 может обернуться дорогостоящим ремонтом - мнение эксперта

16 июня 2026, 13:44
Российские АЗС продают устаревший бензин: чем это грозит современным авто
Российские АЗС продают устаревший бензин: чем это грозит современным авто
Водители не всегда знают, что заливают в бак. Качество топлива влияет на состояние двигателя. Эксперты предупреждают о рисках для современных машин. Проверьте, как обезопасить свой автомобиль.
В последние месяцы на российских автозаправках участились случаи продажи топлива, не соответствующего заявленному экологическому классу. Как сообщает Pravda.Ru, под видом бензина Евро-5 автомобилистам могут предлагать более дешевый и устаревший Евро-3. Такая подмена способна привести к серьезным последствиям для современных автомобилей.
Эксперты отмечают, что экологический стандарт топлива определяет не только уровень выбросов, но и химический состав, который напрямую влияет на работу систем впрыска и очистки выхлопа. Недавно российским нефтеперерабатывающим заводам разрешили временно выпускать топливо с повышенным содержанием серы - до 150 мг на кг, что соответствует стандарту Евро-3. Это решение принято для предотвращения дефицита бензина на внутреннем рынке, однако оно противоречит действующим техническим регламентам.
Для автомобилей с простыми моторами использование такого топлива не станет критичным. Однако современные машины, особенно с высокофорсированными двигателями, могут столкнуться с серьезными поломками. Водители новых и дорогих моделей рискуют попасть в сервисный центр из-за выхода из строя катализаторов или электронных компонентов. Особенно уязвимы те автомобили, которые уже имеют пробег и частично изношенные системы очистки выхлопа.
Ситуация осложняется тем, что определить качество бензина на глаз невозможно. Даже на брендовых заправках гарантий нет: надпись на колонке не всегда соответствует содержимому цистерны. Без лабораторного анализа понять, что именно залито в бак, практически нереально. Первые признаки проблем могут появиться только спустя десятки километров - ухудшение динамики, нестабильная работа двигателя или загорание индикаторов неисправности.
Еще один фактор риска - постоянные колебания цен на топливо. Водители вынуждены выбирать между стоимостью и потенциальными проблемами с техникой. В некоторых регионах, где наблюдается нехватка бензина, на заправках используют любые доступные запасы, не обращая внимания на экологический класс.
Эксперты советуют внимательно следить за поведением автомобиля после заправки и при первых признаках неисправностей обращаться в сервис. Также рекомендуется выбирать проверенные АЗС, хотя даже это не дает полной гарантии качества. В условиях нестабильного рынка и временных послаблений для производителей, ответственность за сохранность двигателя во многом ложится на самих владельцев.
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