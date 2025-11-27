ГАЗ теряет темп, а LADA удивляет: почему иностранцы не могут пробиться в топ-3?

Российские бренды доминируют на рынке LCV: кто удержал позиции в 2025 году

Рынок легких коммерческих авто резко изменился. Российские марки укрепили лидерство. Иностранцы не смогли навязать конкуренцию. Кто оказался в числе аутсайдеров и почему?

Рынок легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году переживает не лучшие времена. За первые десять месяцев было реализовано всего 71 тысяча LCV, что на пятую часть меньше, чем годом ранее. Как сообщает Сергей Целиков, отечественные производители продолжают удерживать почти монопольное положение: на их долю приходится 87,2% всех продаж.

Абсолютным лидером сегмента остается ГАЗ, который смог реализовать более 33 тысяч своих моделей, включая «Газели» и «Соболи». Однако, несмотря на внушительный объем, темпы продаж у бренда заметно просели: снижение составило 31% по сравнению с прошлым годом, что значительно хуже средней динамики по рынку.

Вторую строчку рейтинга заняли автомобили LADA и их коммерческие модификации, выпускаемые как самим АВТОВАЗом, так и его партнерами. Здесь наблюдается противоположная тенденция: спрос на LADA Largus, а также коммерческие версии Granta и Niva, вырос на 69%. Всего за отчетный период было продано более 13 тысяч таких машин, что позволило бренду занять 18,4% рынка.

Тройку лидеров замыкает УАЗ с долей 12,7%. Чуть меньше, 8,5%, приходится на продукцию Sollers. Среди иностранных марок наиболее заметен Foton: его продажи выросли на 125%, но даже такой скачок обеспечил бренду лишь 2,6% рынка. Микроавтобусы Mercedes-Benz по-прежнему находят своих покупателей, но их доля не превышает 2,3%.

В десятке сильнейших также оказались Isuzu (2%), Hyundai (1,3%) и Dongfeng (1,1%). КАМАЗ, несмотря на ограниченный модельный ряд, замыкает топ-10 с результатом в 1% рынка. Его единственная легкая модель «Компас» вписывается в категорию до 3,5 тонн полной массы.

Интересно, что почти треть всех новых LCV регистрируется на физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Остальные 69% приобретают юридические лица, зачастую используя лизинговые схемы. Такая структура спроса говорит о том, что малый бизнес и частные перевозчики по-прежнему активно обновляют автопарк, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Как отмечает Сергей Целиков, российские бренды не только удерживают лидерство, но и продолжают наращивать долю в условиях снижения общего объема рынка. Иностранные производители, несмотря на отдельные успехи, пока не могут всерьез конкурировать с отечественными игроками. В ближайшее время вряд ли стоит ожидать кардинальных изменений: российские марки, похоже, еще долго будут определять правила игры в сегменте легких коммерческих автомобилей.