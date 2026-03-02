Вышло исследование: Как налоги, утильсбор и особенности локализации делают автомобили в России дороже китайских аналогов

2 марта 2026, 07:01
Российские цены на новые авто: почему разница с Китаем достигает миллионов рублей
В 2026 году разница в стоимости новых автомобилей между Россией и Китаем стала особенно заметной. На итоговую цену влияют не только производственные издержки, но и целый ряд обязательных платежей. Разбираемся, что именно формирует стоимость машин на российском рынке.
В 2026 году разница в ценах на новые автомобили в России и Китае стала настолько значительной, что достигает двух-трех миллионов рублей на одну модель. Например, популярный кроссовер Geely Monjaro в России стоит от 4,55 миллиона, тогда как в Китае его аналог можно приобрести примерно за 1,66 миллиона. Даже электромобили, включая премиальный Avatr 12, демонстрируют колоссальный разрыв: в РФ за него просят 6,65 миллиона, а в Китае — чуть более трех миллионов рублей. Такая разница уже не объясняется простой адаптацией машин к российским условиям или дополнительными опциями.
Главная причина кроется в фискальной нагрузке, где ключевую роль играет налог на добавленную стоимость. С 2026 года НДС вырос до 22%, и он начисляется не только на стоимость автомобиля, но и на все остальные обязательные платежи, такие как утильсбор и пошлины. Это создает эффект снежного кома: чем выше сборы, тем больше база для расчета налога, и тем дороже машина в итоге для покупателя.
Утилизационный сбор стал отдельной весомой статьей расходов, особенно для мощных автомобилей. Для Geely Monjaro с двигателем 238 лошадиных сил этот сбор может достигать 1,14 миллиона рублей. При этом он взимается как с импортных машин, так и с тех, что собираются на территории России, добавляя к стоимости еще один значительный слой затрат.
Локализация производства, вопреки ожиданиям, не помогла снизить цены. Производственная себестоимость часто составляет лишь треть от конечной цены в салоне, а остальное — это налоги, логистика, страховка, расходы дилеров и их прибыль. В условиях высокой ключевой ставки кредитное финансирование делает машины еще менее доступными для широкого круга покупателей.
На примере того же Monjaro видно, как формируется итоговый ценник: при таможенной стоимости около 2,1 миллиона и утильсборе в 1,14 миллиона база для НДС вырастает до 3,24 миллиона. Сам налог по ставке 22% добавляет еще примерно полмиллиона рублей. Таким образом, только два обязательных платежа дают нагрузку почти в 1,7 миллиона, а с учетом дилерской маржи машина и уходит за 5 миллионов.
Пока система таможенных и налоговых платежей остается неизменной, предпосылок для снижения цен на авторынке нет. Средняя стоимость новой легковушки в России уже превысила 3,5 миллиона рублей, и разрыв с китайскими ценами продолжает увеличиваться из-за особенностей фискальной политики.
