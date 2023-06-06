Российские дилеры готовятся к масштабному повышению цен на автомобили

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В 2022 году курс стабильно держался на уровне 60 – 62 рубля за доллар. После Нового года национальная валюта начала стремительно дешеветь и сейчас за один доллар придется заплатить уже не менее 80 рублей. Дилеры покупают новые иномарки за валюту. К осени они распродадут все машины, ввезенные по старому курсу. Как следствие, цены на новые поставки будут на 15 – 30% выше.

В первую очередь это касается автомобилей, поставляемых в нашу страну по схеме параллельного импорта. Официально представленные китайские автомобили подорожают в меньшей степени, утверждает «Российская газета». Производители из Поднебесной стараются частично компенсировать валютные и логистические издержки.

Эксперты уверены, что если российские автозаводы продолжат наращивать производство, курс стабилизируется, а объемы параллельного импорта вырастут хотя бы до 30%, критичного обвала отечественного авторынка в 2023 году можно не опасаться. С другой стороны, дилеры жалуются на постоянное усложнение логистики и процедуры расчета с европейскими поставщиками, поэтому предпосылок для увеличения объемов параллельного импорта они не видят.

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