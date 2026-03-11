Почему мартовские продажи новых машин могут стать рекордными

11 марта 2026, 08:54
Российские дилеры ожидают рост продаж новых авто в марте на фоне изменений на рынке
Российские дилеры ожидают рост продаж новых авто в марте на фоне изменений на рынке
В марте дилеры прогнозируют заметное оживление рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что спрос подогревают не только адаптация к новым ценам, но и опасения по поводу грядущих изменений в правилах ввоза. Некоторые бренды уже объявили о дополнительных скидках, что может повлиять на итоговые цифры. Почему март может стать рекордным месяцем и какие риски сохраняются - объясняют специалисты.
В марте российский рынок новых автомобилей может продемонстрировать прирост продаж на 10-15% по сравнению с февралем. Такой прогноз озвучили представители крупных дилерских сетей, отмечая, что покупатели постепенно привыкают к изменившимся ценам, а на складах еще остаются остатки прошлогодних автомобилей. По мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, именно эти факторы поддерживают спрос, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.
Дополнительным стимулом для покупателей стали слухи о возможных изменениях в правилах ввоза автомобилей. Многие автолюбители стремятся приобрести машину до того, как новые ограничения вступят в силу. Как отмечают эксперты, это создает эффект отложенного спроса, когда клиенты спешат воспользоваться текущими условиями, опасаясь дальнейшего роста цен или сокращения ассортимента.
Директор по продажам новых автомобилей холдинга MAJOR Дмитрий Паршенцев подчеркивает, что в марте некоторые производители, такие как Changan и GAC, предложили дополнительные скидки. Это решение оказалось своевременным: по его оценке, мартовские продажи могут превысить 90 тысяч автомобилей, что станет заметным скачком по сравнению с предыдущими месяцами. Он отмечает, что подобные акции всегда вызывают интерес у покупателей и способны существенно повлиять на динамику рынка.
В то же время генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский считает, что основное оживление на рынке стоит ожидать во второй половине марта, когда весна окончательно вступит в свои права. Однако он предупреждает, что ситуация на Ближнем Востоке может внести коррективы: если нестабильность затянется, часть покупателей может отложить крупные покупки, особенно если речь идет о кредитных обязательствах. По его словам, отсутствие уверенности в завтрашнем дне не способствует приобретению товаров длительного пользования.
Как пишет Автостат, дилеры внимательно следят за изменениями в законодательстве и оперативно реагируют на любые новости, чтобы предложить клиентам наиболее выгодные условия. В условиях высокой конкуренции и неопределенности на рынке, каждая акция или скидка становится важным инструментом для привлечения покупателей. Эксперты советуют не затягивать с покупкой, если есть конкретные планы, поскольку ситуация может измениться в любой момент.
Похожие материалы Чинган, ГАК
-
11.03.2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам. Читать далее
-
11.03.2026, 08:29
Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу
В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 08:08
Sinotruk начал выпуск Sitrak C7H в Австрии: ставка на европейский статус
Sinotruk официально начал производство тягачей Sitrak C7H на европейском заводе Steyr Automotive. Первая партия уже собрана, к концу года планируется выпустить до 800 машин. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке грузовиков и какие перспективы открываются для китайского бренда - разбираемся в деталях. Эксперты не уверены в легком успехе, но интрига сохраняется.Читать далее
-
11.03.2026, 08:02
Toyota Rush снова в продаже в России: цены, комплектации и предложения дилеров
В России неожиданно вернулся на рынок семиместный кроссовер Toyota Rush. Стартовая цена - от 2,75 млн рублей, но предложения сильно разнятся по регионам. Почему спрос на такие автомобили растет и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и что это значит для покупателей сегодня.Читать далее
-
11.03.2026, 07:56
Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям
Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 07:49
Сняли с учета и продают идеальный Toyota Land Cruiser 2005 года за 13 млн рублей
На рынке появился Toyota Land Cruiser 2005 года с уникальной историей: один владелец, минимальный пробег и идеальное состояние. Почему такие машины ценятся выше новых, и что скрывается за высокой ценой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные предложения встречаются крайне редко.Читать далее
-
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
-
11.03.2026, 05:29
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.Читать далее
-
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 04:41
Mazda CX-5 закрепилась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
В 2026 году Mazda CX-5 удивила рынок, заняв одну из ведущих позиций среди новых автомобилей в России. Эксперты анализируют, почему именно эта модель оказалась вне конкуренции, несмотря на санкционные ограничения и отсутствие официальных поставок. Какие особенности сделали CX-5 столь востребованной - в материале.Читать далее
Похожие материалы Чинган, ГАК
-
11.03.2026, 08:43
Названы самые востребованные подержанные Lada старше 15 лет в Петербурге
Какие подержанные Lada старше 15 лет чаще всего выбирают в Петербурге и почему эти машины не теряют популярности даже на фоне роста цен - эксперты раскрыли неожиданные детали. Редкие модели почти не попадают к дилерам. Читать далее
-
11.03.2026, 08:29
Редкая ГАЗ 31105 Волга 2006 года с минимальным пробегом и уникальным тюнингом выставлена на продажу
В Геленджике на продажу выставили ГАЗ 31105 2006 года, который притворился 21-й Волгой. Один владелец, редкая комплектация, согласованный проект - такие предложения появляются крайне редко. Что скрывается за высокой ценой и почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и ценителей советской классики - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 08:08
Sinotruk начал выпуск Sitrak C7H в Австрии: ставка на европейский статус
Sinotruk официально начал производство тягачей Sitrak C7H на европейском заводе Steyr Automotive. Первая партия уже собрана, к концу года планируется выпустить до 800 машин. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке грузовиков и какие перспективы открываются для китайского бренда - разбираемся в деталях. Эксперты не уверены в легком успехе, но интрига сохраняется.Читать далее
-
11.03.2026, 08:02
Toyota Rush снова в продаже в России: цены, комплектации и предложения дилеров
В России неожиданно вернулся на рынок семиместный кроссовер Toyota Rush. Стартовая цена - от 2,75 млн рублей, но предложения сильно разнятся по регионам. Почему спрос на такие автомобили растет и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и что это значит для покупателей сегодня.Читать далее
-
11.03.2026, 07:56
Porsche прекращает выпуск Panamera и Taycan: что придет на смену культовым моделям
Porsche неожиданно объявил о завершении производства Panamera и Taycan. Решение связано с падением спроса на электрокары и желанием снизить издержки. Какие перемены ждут поклонников бренда и что появится вместо привычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 07:49
Сняли с учета и продают идеальный Toyota Land Cruiser 2005 года за 13 млн рублей
На рынке появился Toyota Land Cruiser 2005 года с уникальной историей: один владелец, минимальный пробег и идеальное состояние. Почему такие машины ценятся выше новых, и что скрывается за высокой ценой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные предложения встречаются крайне редко.Читать далее
-
11.03.2026, 05:45
Владельцы массово продают свежие китайские авто: вторичный рынок вырос на 55%
С начала 2026 года продажи подержанных китайских автомобилей в России резко увеличились на 55%. Эксперты отмечают, что на рынке появилось много свежих моделей, а владельцы спешат сменить авто. Разбираемся, что стоит за этим трендом и как он отражается на ценах.Читать далее
-
11.03.2026, 05:29
Volkswagen Taos и Skoda Karoq: сравнение характеристик, оснащения и поведения на дороге
Volkswagen Taos и Skoda Karoq оказались в центре внимания после серии испытаний на российских дорогах. В материале - разбор ключевых отличий, нюансов оснащения и реальных впечатлений от эксплуатации. Почему эти модели обсуждают именно сейчас и что важно знать перед покупкой - в нашем обзоре.Читать далее
-
11.03.2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 04:41
Mazda CX-5 закрепилась в топ продаж новых авто в России вопреки ограничениям
В 2026 году Mazda CX-5 удивила рынок, заняв одну из ведущих позиций среди новых автомобилей в России. Эксперты анализируют, почему именно эта модель оказалась вне конкуренции, несмотря на санкционные ограничения и отсутствие официальных поставок. Какие особенности сделали CX-5 столь востребованной - в материале.Читать далее