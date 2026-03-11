Почему мартовские продажи новых машин могут стать рекордными

Российские дилеры ожидают рост продаж новых авто в марте на фоне изменений на рынке

В марте дилеры прогнозируют заметное оживление рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что спрос подогревают не только адаптация к новым ценам, но и опасения по поводу грядущих изменений в правилах ввоза. Некоторые бренды уже объявили о дополнительных скидках, что может повлиять на итоговые цифры. Почему март может стать рекордным месяцем и какие риски сохраняются - объясняют специалисты.

В марте дилеры прогнозируют заметное оживление рынка новых автомобилей. Эксперты отмечают, что спрос подогревают не только адаптация к новым ценам, но и опасения по поводу грядущих изменений в правилах ввоза. Некоторые бренды уже объявили о дополнительных скидках, что может повлиять на итоговые цифры. Почему март может стать рекордным месяцем и какие риски сохраняются - объясняют специалисты.

В марте российский рынок новых автомобилей может продемонстрировать прирост продаж на 10-15% по сравнению с февралем. Такой прогноз озвучили представители крупных дилерских сетей, отмечая, что покупатели постепенно привыкают к изменившимся ценам, а на складах еще остаются остатки прошлогодних автомобилей. По мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, именно эти факторы поддерживают спрос, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.

Дополнительным стимулом для покупателей стали слухи о возможных изменениях в правилах ввоза автомобилей. Многие автолюбители стремятся приобрести машину до того, как новые ограничения вступят в силу. Как отмечают эксперты, это создает эффект отложенного спроса, когда клиенты спешат воспользоваться текущими условиями, опасаясь дальнейшего роста цен или сокращения ассортимента.

Директор по продажам новых автомобилей холдинга MAJOR Дмитрий Паршенцев подчеркивает, что в марте некоторые производители, такие как Changan и GAC, предложили дополнительные скидки. Это решение оказалось своевременным: по его оценке, мартовские продажи могут превысить 90 тысяч автомобилей, что станет заметным скачком по сравнению с предыдущими месяцами. Он отмечает, что подобные акции всегда вызывают интерес у покупателей и способны существенно повлиять на динамику рынка.

В то же время генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский считает, что основное оживление на рынке стоит ожидать во второй половине марта, когда весна окончательно вступит в свои права. Однако он предупреждает, что ситуация на Ближнем Востоке может внести коррективы: если нестабильность затянется, часть покупателей может отложить крупные покупки, особенно если речь идет о кредитных обязательствах. По его словам, отсутствие уверенности в завтрашнем дне не способствует приобретению товаров длительного пользования.

Как пишет Автостат, дилеры внимательно следят за изменениями в законодательстве и оперативно реагируют на любые новости, чтобы предложить клиентам наиболее выгодные условия. В условиях высокой конкуренции и неопределенности на рынке, каждая акция или скидка становится важным инструментом для привлечения покупателей. Эксперты советуют не затягивать с покупкой, если есть конкретные планы, поскольку ситуация может измениться в любой момент.