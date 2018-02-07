7 февраля 2018, 14:15

Российские дилеры поднимают цены

По данным агентства Автостат, в период с 16 по 31 января нынешнего года 17 автомобильных марок, представленных в России, подняли цены на своих автомобили. В среднем, подорожание составило 1,5 – 2 процента.
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Автостат отдельно подчеркивает, что проведенное исследование не претендует на абсолютную объективность и полноту. Однако, оно вполне отражает тенденции, наметившиеся в начале 2018 года на отечественном автомобильном рынке. Свои прайс-листы пересмотрели практически все без исключения дилеры. И во всех случаях цены изменились в большую сторону.

Некоторый бренды подняли цены только на одну модель, другие – на две и более. Например, седан Datsun on-DO подорожал на 1,1 – 1,6 процента, и хэтчбек mi-DO на 1,1 – 1,4 процента. Чуть больше прибавили в цене партнеры по альянсу - Renault Logan, Duster, Sandero и Sandero Stepway – максимум на 2,4 – 3,1 процента. Примерно на столько же подорожали корейские седаны Sonata и Solaris. Зато большие кроссоверы Santa Fe и Grand Santa Fe прибавили всего по полпроцента каждый. Mitsubishi, в среднем на 2 процента, повысил стоимость популярных внедорожников Pajero Sport и Outlander. 
Ощутимее всего подорожали автомобили Smart: на 4,7 – 34,7 процентов. В абсолютных цифрах – на 60 – 330 тысяч рублей. Особенно существенно выросли цены на заряженные Turbo версии компакт-каров. 

Несмотря на увеличение цен, российский авторынок уверенно растет уже не первый месяц. По итогам января 2018 года общее число проданных автомобилей превысило 100 тысяч. Это на 31,3 процента больше, чем в январе прошлого года.

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Российские дилеры поднимают цены
{{material_122369}}Автостат отдельно подчеркивает, что проведенное исследование не претендует на абсолютную объективность и полноту. Однако, оно вполне отражает тенденции, наметившиеся в начале 2018 года на отечественном автомобильном рынке. Свои прайс-листы пересмотрели практически все без исключения дилеры. И во всех случаях цены изменились в большую сторону.Некоторый бренды подняли цены только на одну модель, другие – на две и более. Например, седан Datsun on-DO подорожал на 1,1 – 1,6 процента, и хэтчбек mi-DO на 1,1 – 1,4 процента. Чуть больше прибавили в цене партнеры по альянсу - Renault Logan, Duster, Sandero и Sandero Stepway – максимум на 2,4 – 3,1 процента. Примерно на столько же подорожали корейские седаны Sonata и Solaris. Зато большие кроссоверы Santa Fe и Grand Santa Fe прибавили всего по полпроцента каждый. Mitsubishi, в среднем на 2 процента, повысил стоимость популярных внедорожников Pajero Sport и Outlander. Ощутимее всего подорожали автомобили Smart: на 4,7 – 34,7 процентов. В абсолютных цифрах – на 60 – 330 тысяч рублей. Особенно существенно выросли цены на заряженные Turbo версии компакт-каров. Несмотря на увеличение цен, российский авторынок уверенно растет уже не первый месяц. По итогам января 2018 года общее число проданных автомобилей превысило 100 тысяч. Это на 31,3 процента больше, чем в январе прошлого года.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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