7 февраля 2018, 14:15
Российские дилеры поднимают цены
По данным агентства Автостат, в период с 16 по 31 января нынешнего года 17 автомобильных марок, представленных в России, подняли цены на своих автомобили. В среднем, подорожание составило 1,5 – 2 процента.
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Некоторый бренды подняли цены только на одну модель, другие – на две и более. Например, седан Datsun on-DO подорожал на 1,1 – 1,6 процента, и хэтчбек mi-DO на 1,1 – 1,4 процента. Чуть больше прибавили в цене партнеры по альянсу - Renault Logan, Duster, Sandero и Sandero Stepway – максимум на 2,4 – 3,1 процента. Примерно на столько же подорожали корейские седаны Sonata и Solaris. Зато большие кроссоверы Santa Fe и Grand Santa Fe прибавили всего по полпроцента каждый. Mitsubishi, в среднем на 2 процента, повысил стоимость популярных внедорожников Pajero Sport и Outlander.
Ощутимее всего подорожали автомобили Smart: на 4,7 – 34,7 процентов. В абсолютных цифрах – на 60 – 330 тысяч рублей. Особенно существенно выросли цены на заряженные Turbo версии компакт-каров.
Несмотря на увеличение цен, российский авторынок уверенно растет уже не первый месяц. По итогам января 2018 года общее число проданных автомобилей превысило 100 тысяч. Это на 31,3 процента больше, чем в январе прошлого года.
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