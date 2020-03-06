6 марта 2020, 12:48
В России уже принимают заказы на новый Mercedes-Benz GLA
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Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами на «паркетник» Mercedes-Benz GLA второго поколения. Цены стартуют от 2 790 000 рублей. Дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые поставки ожидаются летом.
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Версия Mercedes-Benz GLA 250 имеет 2,0-литровый турбомотор отдачей 224 л.с., который в отличие от «младшего» агрегата сочетается не с 7-ступенчатым «преселективом» 7G-DCT, а с 8-ступенчатой роботизированной коробкой 8G-DCT. Привод здесь полный – фирменный 4Matic, тогда как в «двухсотой» версии тяга передается только на передние колеса.
Базовый Mercedes-Benz GLA 200 в комплектации Progressive стоит от 2 790 000 рублей. За эти деньги покупатели получат кроссовер с сидениями, обитыми кожзамом, простеньким климат-контролем, цифровой «приборкой» и 10-дюймовым тачскрином медиасистемы, обогревом руля и передних сидений, системой автоматической парковки и круиз-контролем, полностью светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками. Топовая комплектация Sport (от 3 470 000 рублей) доступна только для полноприводных версий и отличается более «агрессивным» дизайном в AMG-стиле, перенастроенной подвеской и 19-дюймовыми колесами. Дополнительно здесь появляется камера заднего вида, премиальная аудиосистема, электроскладывание боковых зеркал и система бесключевого доступа. Первые автомобили появятся у российских дилеров летом 2020 года.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, у богатых свои причуды. И так модель не слишком удачная и не слишком популярная получилась, кому же она понадобится с 470 лошадями под капотом. Не для России вариант, "выгулять" их негде, да и кормить сильно накладно.
Отлично, если у пассажиров будет места побольше, а то тесноват он сейчас, да и багажник могли бы чуть увеличить, а потолок приподнять чуть-чуть, но это я уже придираюсь
система и правда очень умная
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