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22 января 2020, 09:21

Российские дилеры столкнулись с дефицитом Renault Duster

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Отечественные дилеры Renault рассказали о дефиците кроссоверов Duster – самой популярной у российских автолюбителей модели французской марки. Машины 2019 года выпуска распродадут до конца месяца. Автомобили 2020 года только начали отгружать.
Российские дилеры столкнулись с дефицитом Renault Duster

Фото: Renault

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Обычно дилеры стараются держать складские запасы на уровне 1,5-2-месячных продаж. Сейчас в автосалонах Renault явно наметилась нехватка популярных кроссоверов Duster, сообщили «Ведомостям» менеджеры сразу двух дилеров. Причиной дефицита они считают неправильный расчет спроса со стороны Renault. Автомобилей в прошлом году выпустили меньше, чем было необходимо.

В итоге, кроссоверы, собранные в 2019 году, закончатся у дилеров к февралю. Поставки машин, сошедших с конвейера в 2020 году после окончания новогодних каникул, только начались. Несмотря на это клиенты готовы платить по новым ценам, которые выросли на 2%, и ждать не менее двух-трех недель. По расчетам продавцов, ситуация выправится только к марту за счет машин февральского производства.

По итогам 2019 года, марка Renault заняла четвертое место в рейтинге самых продаваемых в России брендов с результатом 145 тыс. автомобилей и ростом на 6% по сравнению с предыдущим годом. Бестселлер марки, кроссовер Duster, разошелся тиражом в 39 тыс. экземпляров (-6%). Однако в декабре наблюдался взрывной спрос на модель. За месяц дилеры реализовали 4,5 тысячи экземпляров или вдвое больше, чем в декабре 2018-го (+99%). Очевидно, это и стало причиной дефицита в начале нового года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Дизели хороши, но почему-то мы их покупаем неохотно
Статья без содержания, просто перечисление моделей с сайтов дилеров.
Бот
Renault представила обновленный Duster
А где рейсталинговый Дастер, который уже год в Европе выпускают, на Украине уже продают??? Он хоть поприличнее выглядит. А у нас как в Гондурасе, всё самое отстойное и старое...
Кеша
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Российские дилеры столкнулись с дефицитом Renault Duster
{{material_128269}}Обычно дилеры стараются держать складские запасы на уровне 1,5-2-месячных продаж. Сейчас в автосалонах Renault явно наметилась нехватка популярных кроссоверов Duster, сообщили «Ведомостям» менеджеры сразу двух дилеров. Причиной дефицита они считают неправильный расчет спроса со стороны Renault. Автомобилей в прошлом году выпустили меньше, чем было необходимо.В итоге, кроссоверы, собранные в 2019 году, закончатся у дилеров к февралю. Поставки машин, сошедших с конвейера в 2020 году после окончания новогодних каникул, только начались. Несмотря на это клиенты готовы платить по новым ценам, которые выросли на 2%, и ждать не менее двух-трех недель. По расчетам продавцов, ситуация выправится только к марту за счет машин февральского производства.По итогам 2019 года, марка Renault заняла четвертое место в рейтинге самых продаваемых в России брендов с результатом 145 тыс. автомобилей и ростом на 6% по сравнению с предыдущим годом. Бестселлер марки, кроссовер Duster, разошелся тиражом в 39 тыс. экземпляров (-6%). Однако в декабре наблюдался взрывной спрос на модель. За месяц дилеры реализовали 4,5 тысячи экземпляров или вдвое больше, чем в декабре 2018-го (+99%). Очевидно, это и стало причиной дефицита в начале нового года.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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