Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
8 октября 2019, 16:59

Российские дилеры уже принимают заказы на «заряженные» BMW X5 M и X6 M

  • 1416
  • 0
Фото: BMW
Мощные версии кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M дебютировали всего неделю назад, а российские дилеры марки уже начали составлять списки потенциальных клиентов. Цены начинаются от 9 млн рублей за 600-сильный автомобиль и от 9,2 млн рублей за 625-сильную версию Competition.
Российские дилеры уже принимают заказы на заряженные BMW X5 M и X6 M

Фото: BMW

Ранее мы писали
Компания BMW представила еще более мощную версию Competition для «заряженных» кроссоверов X5 M и X6 M. Автомобили ...
Читать далее
Поклонникам мощных кроссоверов придется запастись терпением. Первые экземпляры «заряженных» BMW X5 M и BMW X6 M появятся в салонах российских дилеров только 2 мая 2020 года. Но цены уже определены, и дилеры принимать предварительные заказы.
 
В стандартном варианте автомобили оснащены 4,4-литровым битурбо мотором V8 мощностью 600 сил, 8-диапазонным «автоматом», полным приводом и активным задним дифференциалом с электронным управлением. На разгон с места до «сотни» оба тратят 3,9 секунды. Базовая комплектация SE подразумевает наличие светодиодных фар с лазерно-люминофорным дальним светом, аудиосистемы Bowers & Wilkins, адаптивного «круиза», подогрева всех сидений, а у передних кресел есть еще электропривод и вентиляция. BMW X5 M обойдется минимум в 8 990 000 рублей, а BMW X6 M – в 9 390 000 рублей.

Более мощная версия с приставкой Competition отличается форсированным до 625 сил мотором, модифицированной выпускной системой, перенастроенной подвеской и рулевым управлением. Штатно кроссоверы оснащаются 21-дюймовыми колесными дисками M Sport спереди и 22-дюймовыми сзади. В спринте Competition выигрывает у «базовых» М-версий 0,1 секунды – до 100 км/ч они разгоняются за 3,8 секунды. Оснащение у таких кроссоверов чуть проще, поэтому цены лишь немногим выше: BMW X5 M Competition стоит от 9 200 000 рублей, а BMW X6 M Competition – от 9 590 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X6M
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
юнус
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
Самые неликвидные автомобили в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа BMW X5M
Объявления о продаже BMW X5M
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Российские дилеры уже принимают заказы на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
{{material_127714}}Поклонникам мощных кроссоверов придется запастись терпением. Первые экземпляры «заряженных» BMW X5 M и BMW X6 M появятся в салонах российских дилеров только 2 мая 2020 года. Но цены уже определены, и дилеры принимать предварительные заказы. В стандартном варианте автомобили оснащены 4,4-литровым битурбо мотором V8 мощностью 600 сил, 8-диапазонным «автоматом», полным приводом и активным задним дифференциалом с электронным управлением. На разгон с места до «сотни» оба тратят 3,9 секунды. Базовая комплектация SE подразумевает наличие светодиодных фар с лазерно-люминофорным дальним светом, аудиосистемы Bowers & Wilkins, адаптивного «круиза», подогрева всех сидений, а у передних кресел есть еще электропривод и вентиляция. BMW X5 M обойдется минимум в 8 990 000 рублей, а BMW X6 M – в 9 390 000 рублей.Более мощная версия с приставкой Competition отличается форсированным до 625 сил мотором, модифицированной выпускной системой, перенастроенной подвеской и рулевым управлением. Штатно кроссоверы оснащаются 21-дюймовыми колесными дисками M Sport спереди и 22-дюймовыми сзади. В спринте Competition выигрывает у «базовых» М-версий 0,1 секунды – до 100 км/ч они разгоняются за 3,8 секунды. Оснащение у таких кроссоверов чуть проще, поэтому цены лишь немногим выше: BMW X5 M Competition стоит от 9 200 000 рублей, а BMW X6 M Competition – от 9 590 000 рублей.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Московская область Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.