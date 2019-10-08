8 октября 2019, 16:59
Российские дилеры уже принимают заказы на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
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Фото: BMW
Мощные версии кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M дебютировали всего неделю назад, а российские дилеры марки уже начали составлять списки потенциальных клиентов. Цены начинаются от 9 млн рублей за 600-сильный автомобиль и от 9,2 млн рублей за 625-сильную версию Competition.
Фото: BMW
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Компания BMW представила еще более мощную версию Competition для «заряженных» кроссоверов X5 M и X6 M. Автомобили ...Читать далее
В стандартном варианте автомобили оснащены 4,4-литровым битурбо мотором V8 мощностью 600 сил, 8-диапазонным «автоматом», полным приводом и активным задним дифференциалом с электронным управлением. На разгон с места до «сотни» оба тратят 3,9 секунды. Базовая комплектация SE подразумевает наличие светодиодных фар с лазерно-люминофорным дальним светом, аудиосистемы Bowers & Wilkins, адаптивного «круиза», подогрева всех сидений, а у передних кресел есть еще электропривод и вентиляция. BMW X5 M обойдется минимум в 8 990 000 рублей, а BMW X6 M – в 9 390 000 рублей.
Более мощная версия с приставкой Competition отличается форсированным до 625 сил мотором, модифицированной выпускной системой, перенастроенной подвеской и рулевым управлением. Штатно кроссоверы оснащаются 21-дюймовыми колесными дисками M Sport спереди и 22-дюймовыми сзади. В спринте Competition выигрывает у «базовых» М-версий 0,1 секунды – до 100 км/ч они разгоняются за 3,8 секунды. Оснащение у таких кроссоверов чуть проще, поэтому цены лишь немногим выше: BMW X5 M Competition стоит от 9 200 000 рублей, а BMW X6 M Competition – от 9 590 000 рублей.
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
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