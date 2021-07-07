Российские дилеры VW открыли прием заказов на Taos: комплектации и цены
Volkswagen Taos в модельной иерархии занял место за Tiguan. Новинка должна составить конкуренцию Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Duster. Для российского рынка и стран ЕАЭС кроссовер собирают в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа по технологии полного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов.
Предложено четыре комплектации:
- Respect — от 1 626 900 руб.
- Status — 1 906 900 руб.
- JOY! — от 2 004 900 руб.
- Exclusive — от 2 099 900 руб.
В базой комплектации стоят стальные колесные диски 6J x 16 c декоративными колпаками; аудиосистема Composition 6.5"; подогрев передних сидений; многофункциональное рулевое колесо; автоматическое управление ближним светом фар, функция Coming Home/Leaving home; светодиодные (LED) фары рефлекторного типа; кнопка запуска двигателя «Keyless Go».
Инновационная мультимедиа-система Volkswagen Play с дисплеем диагональю в 10 дюймов позволяет подключаться к Apple CarPlay, Android Auto, сетям Wi-Fi, Bluetooth и USB, а также управлять настройками некоторых функций автомобиля.
Среди электронных ассистентов помощи водителю и систем безопасности стоит отметить Park Assist (при активации системы Taos рассчитает нужную траекторию въезда и/или выезда и вовремя повернет колеса на идеальный угол), Lane Assist предотвращает непреднамеренный выезд за пределы полосы, адаптивный круиз-контроль позволяет следовать на заданном расстоянии за движущимся впереди автомобилем, Side Assist предупреждает о наличии движущегося автомобиля в «слепой зоне», а Front Assist предупреждает, если расстояние до движущегося впереди автомобиля сокращается, и позволяет уменьшить тормозной путь в критической ситуации с помощью автоматического торможения.
Клиентам доступно два двигателя на выбор. Возможны следующие сочетания силовых агрегатов и трансмиссий: атмосферный двигатель 1.6 (110 л.с.) сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод 4x2; турбированный мотор объемом 1.4 мощность 150 л.с. идет с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом, но может сочетаться и с 7-ступенчатым преселективным «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий