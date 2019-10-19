Российские дороги могут обзавестись собственным штатом аварийных комиссаров
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По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, в круглосуточном режиме сегодня дежурят 63 экипажа – все они работают на платных магистралях, находящихся в доверительном управлении «Автодора». Время «подлета» каждой такой «технички» не превышает 10-12 мин.
Помощь своевременна и бесценна
Они появляются и в случае остановки автомобилей в запрещенных для этого местах, нахождении на дороге посторонних лиц или животных, падении или розлива грузов. В зоне ответственности службы находится также ликвидация последствий ЧП природного и техногенного характера.
Аварийные комиссары могут выехать на дорогу при остановке водителей на обочине для отдыха и сна (их просят переместиться на ближайшую площадку отдыха), мелком ремонте автомобилей (замена колеса и т.п.), при необходимости убрать посторонние предметы с проезжей части (например, лопнувшую автомобильную шину) или доставить канистру с горючим водителю автомобиля с пересохшим баком.
Есть немало примеров, когда аварийные комиссары оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим – все они обладают навыками оказания первой медицинской помощи.
«Тема правильная. Совместно с МЧС и ГИБДД необходимо все посчитать и обдумать. По согласованию со страховыми компаниями аварийным комиссарам можно было бы дать полномочия оформлять ДТП», - считает г-н Алафинов.
«Комиссарский» арсенал
Служба аварийных комиссаров располагает специально подготовленными автомобилями. У всех них имеются проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. Автомобили оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото- и видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS.
Для вызова можно воспользоваться единым коротким номером: *390 или 8-800-707-23-23. Впрочем, и без вызова мобильные экипажи аварийных комиссаров всегда окажут помощь, так как патрулируют участки в круглосуточном режиме, сообщается в релизе ГК «Автодор».
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