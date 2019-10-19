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19 октября 2019, 13:59

Российские дороги могут обзавестись собственным штатом аварийных комиссаров

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Фото пользователя 110km.ru
В России продолжает развиваться институт аварийных комиссаров. Ежегодно представители этой дорожной службы совершают более 60 тыс. выездов год. И нередко это – спасенные человеческие жизни.
Российские дороги могут обзавестись собственным штатом аварийных комиссаров

Фото пользователя 110km.ru

По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, в круглосуточном режиме сегодня дежурят 63 экипажа – все они работают на платных магистралях, находящихся в доверительном управлении «Автодора». Время «подлета» каждой такой «технички» не превышает 10-12 мин.

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Аварийные комиссары помогают автомобилистам при возникновении различных экстренных ситуаций. Скажем, при ДТП огораживают место аварии, сообщают о происшедшем в экстренные службы, а также операторам центра управления движением, которые тут же размещают предупреждение на табло переменной информации.

Помощь своевременна и бесценна

Они появляются и в случае остановки автомобилей в запрещенных для этого местах, нахождении на дороге посторонних лиц или животных, падении или розлива грузов. В зоне ответственности службы находится также ликвидация последствий ЧП природного и техногенного характера.

Аварийные комиссары могут выехать на дорогу при остановке водителей на обочине для отдыха и сна (их просят переместиться на ближайшую площадку отдыха), мелком ремонте автомобилей (замена колеса и т.п.), при необходимости убрать посторонние предметы с проезжей части (например, лопнувшую автомобильную шину) или доставить канистру с горючим водителю автомобиля с пересохшим баком.

Есть немало примеров, когда аварийные комиссары оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим – все они обладают навыками оказания первой медицинской помощи.

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Об этом и другом Вячеслав Петушенко рассказал на выставке «Дорога 2019» премьеру Дмитрию Медведеву. Опыт «Автодора» решено использовать и на других крупных трассах страны. По словам первого зам. министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, главой Правительства «дано поручение проработать вопрос, изучить и распространить опыт Госкомпании по созданию служб аварийных комиссаров на федеральных дорогах, а как максимум, может быть, и по всей России».   

«Тема правильная. Совместно с МЧС и ГИБДД необходимо все посчитать и обдумать. По согласованию со страховыми компаниями аварийным комиссарам можно было бы дать полномочия оформлять ДТП», - считает г-н Алафинов.

«Комиссарский» арсенал

Служба аварийных комиссаров располагает специально подготовленными автомобилями. У всех них имеются проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. Автомобили оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото- и видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS.

Для вызова можно воспользоваться единым коротким номером: *390 или 8-800-707-23-23. Впрочем, и без вызова мобильные экипажи аварийных комиссаров всегда окажут помощь, так как патрулируют участки в круглосуточном режиме, сообщается в релизе ГК «Автодор».


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Комментарии
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Отзывы по теме
Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
На ЗМЗ вновь сменился директор
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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Российские дороги могут обзавестись собственным штатом аварийных комиссаров
По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, в круглосуточном режиме сегодня дежурят 63 экипажа – все они работают на платных магистралях, находящихся в доверительном управлении «Автодора». Время «подлета» каждой такой «технички» не превышает 10-12 мин. {{material_118891}} Аварийные комиссары помогают автомобилистам при возникновении различных экстренных ситуаций. Скажем, при ДТП огораживают место аварии, сообщают о происшедшем в экстренные службы, а также операторам центра управления движением, которые тут же размещают предупреждение на табло переменной информации. Помощь своевременна и бесценнаОни появляются и в случае остановки автомобилей в запрещенных для этого местах, нахождении на дороге посторонних лиц или животных, падении или розлива грузов. В зоне ответственности службы находится также ликвидация последствий ЧП природного и техногенного характера. Аварийные комиссары могут выехать на дорогу при остановке водителей на обочине для отдыха и сна (их просят переместиться на ближайшую площадку отдыха), мелком ремонте автомобилей (замена колеса и т.п.), при необходимости убрать посторонние предметы с проезжей части (например, лопнувшую автомобильную шину) или доставить канистру с горючим водителю автомобиля с пересохшим баком.Есть немало примеров, когда аварийные комиссары оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим – все они обладают навыками оказания первой медицинской помощи.{{material_124628}} Об этом и другом Вячеслав Петушенко рассказал на выставке «Дорога 2019» премьеру Дмитрию Медведеву. Опыт «Автодора» решено использовать и на других крупных трассах страны. По словам первого зам. министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, главой Правительства «дано поручение проработать вопрос, изучить и распространить опыт Госкомпании по созданию служб аварийных комиссаров на федеральных дорогах, а как максимум, может быть, и по всей России».    «Тема правильная. Совместно с МЧС и ГИБДД необходимо все посчитать и обдумать. По согласованию со страховыми компаниями аварийным комиссарам можно было бы дать полномочия оформлять ДТП», - считает г-н Алафинов.«Комиссарский» арсеналСлужба аварийных комиссаров располагает специально подготовленными автомобилями. У всех них имеются проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. Автомобили оборудованы средствами пожаротушения, комплектами средств для оказания первой медицинской помощи, навесной лебедкой, временными дорожными знаками, средствами фото- и видеофиксации, бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Для вызова можно воспользоваться единым коротким номером: *390 или 8-800-707-23-23. Впрочем, и без вызова мобильные экипажи аварийных комиссаров всегда окажут помощь, так как патрулируют участки в круглосуточном режиме, сообщается в релизе ГК «Автодор».
2019-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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