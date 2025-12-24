НАМИ устроило ревизию JAC Motors: китайцы не ожидали такого поворота

24 декабря 2025, 15:29
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами
Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.
Российские эксперты из ФГУП «НАМИ» недавно отправились в Китай, чтобы лично убедиться, как на самом деле собирают грузовики JAC для российского рынка. По информации abiznews, инспекция охватила сразу три предприятия в Хэфэе и Фуяне, где выпускают модели N90, N120, N200 и K7. Проверяющие тщательно изучили все этапы производства, начиная с документации по качеству и заканчивая финальной сборкой.
Особое внимание уделили тому, как на заводах соблюдаются требования технического регламента Таможенного союза. Эксперты не ограничились формальной проверкой бумаг: они прошлись по цехам, изучили инструкции для сотрудников, а также лично осмотрели автомобили на линии и на складе. В этот раз комиссия состояла из двух специалистов - от НАМИ и от Центра содействия сертификации автомототехники.
В ходе инспекции выяснилось, что китайская сторона не только учла все прошлые замечания, но и внедрила новые стандарты контроля. Теперь на каждом этапе сборки ведется двойная проверка компонентов, предназначенных для России. Для этого разработали отдельную инструкцию, где четко прописано, какие детали должны устанавливаться на машины для нашего рынка. Качество этих компонентов теперь контролируют и на входе, и на выходе.
Эксперты также уделили внимание сварочным работам, ведь от качества сварки кабины зависит безопасность водителя. Проверка проходила в три этапа: механический осмотр, электромагнитный контроль и создание 3D-модели сварного шва. Такой подход позволяет выявить даже мельчайшие дефекты, которые могут сказаться на надежности грузовика.
На финальном этапе инспекции специалисты проверили, как организован контроль готовых автомобилей. Инструкции для персонала оказались подробными: в них расписаны действия при обнаружении брака, а также порядок работы с поставщиками, если выявлены дефекты в комплектующих. На заводах выделены отдельные зоны для хранения бракованных деталей, что позволяет быстро устранять проблемы и не допускать их повторения.
Как сообщает abiznews, после прошлой проверки китайским производителям рекомендовали пересмотреть план контрольных испытаний. Теперь в нем четко указано, сколько автомобилей и как часто должны проходить тесты, а также где именно это происходит. Для испытаний у JAC есть собственный инженерный центр и несколько полигонов, а все измерительные приборы регулярно проходят государственную поверку.
Инспекторы отметили, что производитель стал более ответственно подходить к контролю качества. Теперь выборочные проверки проходят не только на складе, но и прямо на производственной линии. Любой автомобиль может быть выбран для детального осмотра, чтобы убедиться в соответствии компонентов заявленным стандартам.
Похожие материалы ДжАК
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:12
BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта
BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ДжАК
-
24.12.2025, 16:17
Российские автозаводы нацелились на туристов: новые автобусы и минивэны для отрасли
Автозаводы России готовят свежие решения для туризма. Производство автобусов и минивэнов растет. Льготный лизинг обещает выгодные условия. Что ждет туристическую отрасль - узнаете в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:44
Горьковский автозавод ускоряет производство: 55 новых роботов и автоматизация сварки
На ГАЗе внедряют новые робототехнические комплексы. Автоматизация растет, а люди удивляются. Что изменилось на заводе? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:12
BMW придумал уникальные винты для защиты авто от неофициального ремонта
BMW внедряет необычные винты с фирменной головкой. Обычные инструменты не подойдут. Владельцы рискуют остаться без самостоятельного ремонта. Официальные сервисы получат больше контроля. Как это повлияет на рынок – пока неясно.Читать далее
-
24.12.2025, 14:04
В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км
На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 13:27
Ввоз новых авто через серых дилеров в ЕАЭС запретят с 2026 года
С 2026 года в странах ЕАЭС вводятся новые правила для импорта автомобилей. Неофициальные дилеры больше не смогут ввозить новые машины. Официальные представители получат монополию на поставки. Для частных лиц ограничения не предусмотрены. Подробности — в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве