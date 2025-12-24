НАМИ устроило ревизию JAC Motors: китайцы не ожидали такого поворота

Российские эксперты проверили заводы JAC в Китае: что скрывают за воротами

Российские специалисты отправились в Китай, чтобы оценить производство JAC. Проверка прошла на трех заводах. Итоги инспекции удивили даже скептиков. Что изменилось после прошлых замечаний - читайте в материале.

Российские эксперты из ФГУП «НАМИ» недавно отправились в Китай, чтобы лично убедиться, как на самом деле собирают грузовики JAC для российского рынка. По информации abiznews, инспекция охватила сразу три предприятия в Хэфэе и Фуяне, где выпускают модели N90, N120, N200 и K7. Проверяющие тщательно изучили все этапы производства, начиная с документации по качеству и заканчивая финальной сборкой.

Особое внимание уделили тому, как на заводах соблюдаются требования технического регламента Таможенного союза. Эксперты не ограничились формальной проверкой бумаг: они прошлись по цехам, изучили инструкции для сотрудников, а также лично осмотрели автомобили на линии и на складе. В этот раз комиссия состояла из двух специалистов - от НАМИ и от Центра содействия сертификации автомототехники.

В ходе инспекции выяснилось, что китайская сторона не только учла все прошлые замечания, но и внедрила новые стандарты контроля. Теперь на каждом этапе сборки ведется двойная проверка компонентов, предназначенных для России. Для этого разработали отдельную инструкцию, где четко прописано, какие детали должны устанавливаться на машины для нашего рынка. Качество этих компонентов теперь контролируют и на входе, и на выходе.

Эксперты также уделили внимание сварочным работам, ведь от качества сварки кабины зависит безопасность водителя. Проверка проходила в три этапа: механический осмотр, электромагнитный контроль и создание 3D-модели сварного шва. Такой подход позволяет выявить даже мельчайшие дефекты, которые могут сказаться на надежности грузовика.

На финальном этапе инспекции специалисты проверили, как организован контроль готовых автомобилей. Инструкции для персонала оказались подробными: в них расписаны действия при обнаружении брака, а также порядок работы с поставщиками, если выявлены дефекты в комплектующих. На заводах выделены отдельные зоны для хранения бракованных деталей, что позволяет быстро устранять проблемы и не допускать их повторения.

Как сообщает abiznews, после прошлой проверки китайским производителям рекомендовали пересмотреть план контрольных испытаний. Теперь в нем четко указано, сколько автомобилей и как часто должны проходить тесты, а также где именно это происходит. Для испытаний у JAC есть собственный инженерный центр и несколько полигонов, а все измерительные приборы регулярно проходят государственную поверку.

Инспекторы отметили, что производитель стал более ответственно подходить к контролю качества. Теперь выборочные проверки проходят не только на складе, но и прямо на производственной линии. Любой автомобиль может быть выбран для детального осмотра, чтобы убедиться в соответствии компонентов заявленным стандартам.