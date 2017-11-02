Российские электрокары будут собираться в Приморье
Как рассказывает Виталий Веркеенко, один из учредителей «Прометея», изначально были договоренности об оснащении уже имеющихся в Японии машин с ДВС электрическими силовыми установками. Но темпы развития технологий вынудили пересмотреть стратегию и сразу приступить к выпуску электрокаров собственного производства.
Стоить отметить, что «зеленые» автомобили пока не очень распространены в России по сравнению с рынками Азии и Европы. Как следует из опубликованных отчетов, по дорогам страны ездят не более 1 000 электрокаров. В первую очередь это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры.
Есть основания полагать, что новый проект получит поддержку инвесторов и государства, поэтому не исключено, что с началом работы предприятия ООО «Прометей» электрокары станут доступнее и популярнее среди соотечественников. Пока не известно какие именно модели получат экологические силовые установки.
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