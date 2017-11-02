2 ноября 2017, 15:04

Российские электрокары будут собираться в Приморье

Отечественная компания «Технохолдинг Сумотори» заключила соглашение о создании электрокаров на территории России с японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. Серийный выпуск «зеленых» автомобилей намечен на 2019 год.
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В следующем году компании начнут строительство завода, который получил название «Прометей». Как обещают представители, первые экземпляры сойдут с конвейера уже в 2019 году. Проект потребовал значительных инвестиций - около 500 млн рублей. Предприятие будет базироваться недалеко от Владивостока.

Как рассказывает Виталий Веркеенко, один из учредителей «Прометея», изначально были договоренности об оснащении уже имеющихся в Японии машин с ДВС электрическими силовыми установками. Но темпы развития технологий вынудили пересмотреть стратегию и сразу приступить к выпуску электрокаров собственного производства.

Стоить отметить, что «зеленые» автомобили пока не очень распространены в России по сравнению с рынками Азии и Европы. Как следует из опубликованных отчетов, по дорогам страны ездят не более 1 000 электрокаров. В первую очередь это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры.

Есть основания полагать, что новый проект получит поддержку инвесторов и государства, поэтому не исключено, что с началом работы предприятия ООО «Прометей» электрокары станут доступнее и популярнее среди соотечественников. Пока не известно какие именно модели получат экологические силовые установки.

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Российские электрокары будут собираться в Приморье
{{material_121563}}В следующем году компании начнут строительство завода, который получил название «Прометей». Как обещают представители, первые экземпляры сойдут с конвейера уже в 2019 году. Проект потребовал значительных инвестиций - около 500 млн рублей. Предприятие будет базироваться недалеко от Владивостока.Как рассказывает Виталий Веркеенко, один из учредителей «Прометея», изначально были договоренности об оснащении уже имеющихся в Японии машин с ДВС электрическими силовыми установками. Но темпы развития технологий вынудили пересмотреть стратегию и сразу приступить к выпуску электрокаров собственного производства.Стоить отметить, что «зеленые» автомобили пока не очень распространены в России по сравнению с рынками Азии и Европы. Как следует из опубликованных отчетов, по дорогам страны ездят не более 1 000 электрокаров. В первую очередь это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры.Есть основания полагать, что новый проект получит поддержку инвесторов и государства, поэтому не исключено, что с началом работы предприятия ООО «Прометей» электрокары станут доступнее и популярнее среди соотечественников. Пока не известно какие именно модели получат экологические силовые установки.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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