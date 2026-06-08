Все автозаводы в России нашли новых владельцев после ухода зарубежных фирм

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 07:49

Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями

Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями

Все автозаводы в России нашли новых владельцев после ухода зарубежных фирм

Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями

Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.

Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов эта новость может стать одной из ключевых за последние годы: все автозаводы, которые ранее принадлежали иностранным компаниям и были оставлены после их ухода, теперь обрели новых российских инвесторов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, каждая из оставшихся производственных площадок получила поддержку со стороны отечественного бизнеса, что позволяет сохранить рабочие места и продолжить выпуск автомобилей на территории страны.

Как отмечает глава Минпромторга, сейчас Россия выстраивает отношения с зарубежными партнерами, делая ставку на технологическую независимость. Это означает, что новые владельцы автозаводов будут стремиться к развитию собственных производственных компетенций и снижению зависимости от иностранных технологий. Такой подход может привести к появлению новых моделей, адаптированных под российские условия, а также к расширению ассортимента на внутреннем рынке.

Восстановление спроса на автокредиты также стало заметным трендом: по данным министерства, с начала года по программе льготного автокредитования было реализовано почти 52 тысячи автомобилей. Это говорит о том, что интерес к покупке новых машин среди россиян сохраняется, несмотря на изменения в структуре автопрома. Как пишет Российская Газета, подобные меры поддержки позволяют удерживать спрос на приемлемом уровне и стимулируют развитие отрасли.

Интересно, что ситуация с автозаводами в России развивается на фоне ограниченных поставок некоторых зарубежных моделей. Например, недавно стало известно, что корейский кроссовер Kia Seltos поступает на российский рынок малыми партиями, а стоимость и спрос на него зависят от налоговых изменений и утильсбора. Подробнее о том, как новые условия влияют на выбор покупателей, можно узнать в материале о нюансах поставок Kia Seltos.

Если исходить из представленной информации, передача автозаводов российским инвесторам может стать важным шагом для стабилизации рынка и сохранения доступности автомобилей. Важно отметить, что подобные решения принимаются на фоне продолжающихся изменений в мировой экономике и санкционного давления. Для российских водителей это создает определенную уверенность в будущем: производство не останавливается, а значит, выбор машин и сервисов останется широким. Кроме того, развитие собственных технологий и поддержка автокредитования могут способствовать появлению новых отечественных моделей и повышению конкурентоспособности российского автопрома.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Архангельск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться