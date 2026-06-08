Все автозаводы в России нашли новых владельцев после ухода зарубежных фирм

8 июня 2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов эта новость может стать одной из ключевых за последние годы: все автозаводы, которые ранее принадлежали иностранным компаниям и были оставлены после их ухода, теперь обрели новых российских инвесторов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, каждая из оставшихся производственных площадок получила поддержку со стороны отечественного бизнеса, что позволяет сохранить рабочие места и продолжить выпуск автомобилей на территории страны.
Как отмечает глава Минпромторга, сейчас Россия выстраивает отношения с зарубежными партнерами, делая ставку на технологическую независимость. Это означает, что новые владельцы автозаводов будут стремиться к развитию собственных производственных компетенций и снижению зависимости от иностранных технологий. Такой подход может привести к появлению новых моделей, адаптированных под российские условия, а также к расширению ассортимента на внутреннем рынке.
Восстановление спроса на автокредиты также стало заметным трендом: по данным министерства, с начала года по программе льготного автокредитования было реализовано почти 52 тысячи автомобилей. Это говорит о том, что интерес к покупке новых машин среди россиян сохраняется, несмотря на изменения в структуре автопрома. Как пишет Российская Газета, подобные меры поддержки позволяют удерживать спрос на приемлемом уровне и стимулируют развитие отрасли.
Интересно, что ситуация с автозаводами в России развивается на фоне ограниченных поставок некоторых зарубежных моделей. Например, недавно стало известно, что корейский кроссовер Kia Seltos поступает на российский рынок малыми партиями, а стоимость и спрос на него зависят от налоговых изменений и утильсбора. Подробнее о том, как новые условия влияют на выбор покупателей, можно узнать в материале о нюансах поставок Kia Seltos.
Если исходить из представленной информации, передача автозаводов российским инвесторам может стать важным шагом для стабилизации рынка и сохранения доступности автомобилей. Важно отметить, что подобные решения принимаются на фоне продолжающихся изменений в мировой экономике и санкционного давления. Для российских водителей это создает определенную уверенность в будущем: производство не останавливается, а значит, выбор машин и сервисов останется широким. Кроме того, развитие собственных технологий и поддержка автокредитования могут способствовать появлению новых отечественных моделей и повышению конкурентоспособности российского автопрома.
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