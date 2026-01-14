Импортозамещение в действии: как челнинцы удивили рынок

Российские инженеры из КОМ создали отечественную коробку передач для спецтехники

В России появился новый аналог зарубежной коробки передач. Проект реализован в рекордные сроки. Инженеры объединили усилия с партнерами из БРИКС. Рассказываем первые подробности.

В России появился новый аналог зарубежной коробки передач. Проект реализован в рекордные сроки. Инженеры объединили усилия с партнерами из БРИКС. Рассказываем первые подробности.

В условиях жестких санкций и разрыва привычных поставок российские машиностроители оказались перед необходимостью срочно искать замену критически важным импортным компонентам. Одной из самых острых проблем стала нехватка гидромеханических коробок передач для строительной и сельскохозяйственной техники. Как сообщает Комтранс, группа «КОМ» из Набережных Челнов сумела за рекордно короткое время разработать и выпустить собственный аналог этого сложного агрегата.

Проект стартовал в момент, когда многие предприятия уже были вынуждены останавливать производство из-за отсутствия зарубежных комплектующих. Инженеры «КОМ» не только спроектировали и изготовили картер и полный комплект шестерен, но и создали собственный электронный контроллер управления. Это позволило не просто скопировать зарубежную технологию, а предложить рынку полностью отечественное решение, адаптированное под российские условия эксплуатации.

Особое внимание в разработке уделялось надежности и простоте обслуживания. По словам представителей компании, новая коробка передач рассчитана на тяжелые условия работы и способна выдерживать значительные нагрузки. В производстве использовались материалы, доступные на внутреннем рынке, что минимизировало зависимость от импорта и снизило себестоимость изделия.

Интересно, что в реализации проекта участвовали не только российские специалисты, но и партнеры из стран БРИКС. Такая кооперация позволила ускорить процесс и внедрить ряд технологических решений, которые ранее не применялись в отечественном машиностроении. В результате, менее чем за год, на свет появилась коробка передач, способная конкурировать с зарубежными аналогами по основным характеристикам.

По информации Комтранс, новая разработка уже проходит испытания на различных видах спецтехники. Ожидается, что в ближайшее время коробка передач поступит в серийное производство и будет использоваться на строительных и сельскохозяйственных машинах по всей стране. Эксперты отмечают, что подобные инициативы способны существенно укрепить технологическую независимость России и снизить риски, связанные с внешними ограничениями.

Группа «КОМ» из Набережных Челнов - один из ведущих российских производителей компонентов для спецтехники. Компания специализируется на разработке и выпуске сложных механических узлов, включая коробки передач, редукторы и гидравлические системы. За последние годы «КОМ» неоднократно становилась участником крупных отраслевых проектов и активно внедряет инновационные решения в производство.