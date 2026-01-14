Импортозамещение в действии: как челнинцы удивили рынок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

14 января 2026, 12:09

Российские инженеры из КОМ создали отечественную коробку передач для спецтехники

Российские инженеры из КОМ создали отечественную коробку передач для спецтехники

Импортозамещение в действии: как челнинцы удивили рынок

Российские инженеры из КОМ создали отечественную коробку передач для спецтехники

В России появился новый аналог зарубежной коробки передач. Проект реализован в рекордные сроки. Инженеры объединили усилия с партнерами из БРИКС. Рассказываем первые подробности.

В России появился новый аналог зарубежной коробки передач. Проект реализован в рекордные сроки. Инженеры объединили усилия с партнерами из БРИКС. Рассказываем первые подробности.

В условиях жестких санкций и разрыва привычных поставок российские машиностроители оказались перед необходимостью срочно искать замену критически важным импортным компонентам. Одной из самых острых проблем стала нехватка гидромеханических коробок передач для строительной и сельскохозяйственной техники. Как сообщает Комтранс, группа «КОМ» из Набережных Челнов сумела за рекордно короткое время разработать и выпустить собственный аналог этого сложного агрегата.

Проект стартовал в момент, когда многие предприятия уже были вынуждены останавливать производство из-за отсутствия зарубежных комплектующих. Инженеры «КОМ» не только спроектировали и изготовили картер и полный комплект шестерен, но и создали собственный электронный контроллер управления. Это позволило не просто скопировать зарубежную технологию, а предложить рынку полностью отечественное решение, адаптированное под российские условия эксплуатации.

Особое внимание в разработке уделялось надежности и простоте обслуживания. По словам представителей компании, новая коробка передач рассчитана на тяжелые условия работы и способна выдерживать значительные нагрузки. В производстве использовались материалы, доступные на внутреннем рынке, что минимизировало зависимость от импорта и снизило себестоимость изделия.

Интересно, что в реализации проекта участвовали не только российские специалисты, но и партнеры из стран БРИКС. Такая кооперация позволила ускорить процесс и внедрить ряд технологических решений, которые ранее не применялись в отечественном машиностроении. В результате, менее чем за год, на свет появилась коробка передач, способная конкурировать с зарубежными аналогами по основным характеристикам.

По информации Комтранс, новая разработка уже проходит испытания на различных видах спецтехники. Ожидается, что в ближайшее время коробка передач поступит в серийное производство и будет использоваться на строительных и сельскохозяйственных машинах по всей стране. Эксперты отмечают, что подобные инициативы способны существенно укрепить технологическую независимость России и снизить риски, связанные с внешними ограничениями.

Группа «КОМ» из Набережных Челнов - один из ведущих российских производителей компонентов для спецтехники. Компания специализируется на разработке и выпуске сложных механических узлов, включая коробки передач, редукторы и гидравлические системы. За последние годы «КОМ» неоднократно становилась участником крупных отраслевых проектов и активно внедряет инновационные решения в производство.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Белгород Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться