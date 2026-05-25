Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 10:57

Российские инженеры раскрыли детали пилотируемой миссии на Марс: сроки, риски и технологии

МГТУ им. Н. Э. Баумана предложили как сократить путь до Марса и обеспечить безопасное возвращение

Впервые российские инженеры из МГТУ им. Н. Э. Баумана представили концепцию пилотируемого корабля для экспедиции на Марс, уделив особое внимание сокращению времени полета и безопасности экипажа. Почему это важно для будущего освоения планеты - в нашем материале.

Российские инженеры из МГТУ им. Н. Э. Баумана сделали решающий шаг в обсуждении пилотируемых полётов к Марсу, представив концепцию межпланетного корабля в естественном виде. Эта инициатива может стать отправной точкой для новых отечественных программ, ведь до сих пор ни одна страна не реализовала подобную миссию.

В центре внимания разработчиков — время перелёта и обеспечение безопасности экипажа. Как отмечают Елена Солодкая и Виктор Миненко, ключ к оптимизации маршрута — астрономический расчёт окон для старта. По их данным, ближайшая возможность для эффективного запуска представится уже в 2028–2029 годах, а последующие — в 2035, 2041 и 2047 годах. Такой подход позволяет не только сократить продолжительность экспедиции, но и снизить риски для здоровья космонавтов.

Особое внимание уделено возвращению экипажа на Землю. Инженеры предложили использовать специальные тормозные блоки, которые помогают снизить скорость входа в атмосферу до безопасных значений. По словам Миненко, при возвращении с Марса корабль будет двигаться в атмосфере со скоростью около 15 км/с — почти вдвое быстрее, чем при возвращении с МКС. Новая система торможения позволит избежать перегрузок и повысить надёжность успешного завершения миссии.

В проекте предусмотрены модульная структура корабля и этап беспилотной подготовки. Это означает, что на Марс заранее могут быть отправлены посадочные модули с оборудованием для будущих баз, марсоходами и другими ракетами. Такой подход повышает надёжность всей экспедиции и снижает необходимость в единственном запуске.

Интересно, что все предлагаемые решения основаны на существующих технологиях — без использования гипотетических ядерных двигателей. Это делает проект более реалистичным и осуществимым в обозримом будущем. Важно отметить, что российская концепция отличается комплексным подходом: речь идёт не только о корабле, но и о целой программе освоения Красной планеты.

Пилотируемые полёты на Марс требуют решения ряда задач — от защиты экипажа от радиации до создания автономных систем жизнеобеспечения. По оценкам специалистов, даже при оптимальных условиях перелёт в одну сторону может занять от 6 до 9 месяцев. Российский проект МГТУ им. Н. Э. Баумана может стать частью будущих международных коллабораций или вдохновить на новые разработки в смежных технологиях. Однако пока рано говорить о конкретных сроках реализации — многое будет зависеть от финансирования.

На фоне растущего в мире интереса к марсианским миссиям российские инженеры стараются не отставать от зарубежных коллег. Например, недавно обсуждались испытания новых ракетных систем для дальних полётов, о чём можно узнать из материала о запуске Starship V3 компании SpaceX - подробности о технических сложностях и перспективах лунных и марсианских программ .

