Дизельный обогреватель и навигация без GPS: что делает электрокары UMO пригодными для суровой российской реальности

24 июля 2026, 09:39
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
Российские инженеры создали уникальные решения для электромобилей UMO
В России инженеры EVM внедряют инновации в электромобили, чтобы сделать их удобными даже зимой. Мало кто знает, что теперь автономный обогрев и навигация без GPS становятся реальностью. Какие еще решения появились и что это значит для рынка - объясняем подробно.
Российским автомобилистам давно знакома проблема эксплуатации электромобилей в суровых климатических условиях. Особенно остро она проявляется зимой, когда запас хода сокращается, а поддержание тепла в салоне требует компромиссов. Именно поэтому разработки компании «ЭМ Рус» (EVM) вызывают особый интерес: инженеры нашли способ сделать поездки на электротяге комфортными в любое время года, что может изменить отношение к электрокарам на отечественном рынке.
Компания EVM, основанная в 2021 году в Санкт-Петербурге, с самого начала сосредоточилась на создании собственных технологий для электротранспорта. Первый опыт был получен на грузовом электромобиле EVM PRO, построенном на базе шасси УАЗа. Здесь специалисты внедрили собственные электронные модули, электродвигатель и панель управления, что позволило отработать ключевые решения для будущих моделей.
Следующим шагом стал кроссовер UMO 5, который изначально представлял собой GAC Aion Y Plus, но после глубокой адаптации и перенастройки превратился в самостоятельную модель. Сборка организована на заводе «Москвич» в Москве, а технологическую начинку дорабатывает «Яндекс Электро». Важно, что UMO 5 получил уникальную систему отопления: дизельный автономный нагреватель, интегрированный в общий контур, поддерживает температуру в салоне и подогревает батарею. Электроника сама определяет, когда использовать дизельный калорифер, а когда достаточно тепла от аккумулятора, что позволяет экономить топливо. Бак на 16 литров рассчитан примерно на месяц зимней эксплуатации.
Аналогичная система появится и на более крупной модели UMO 8, созданной на базе GAC S7. В R&D-центре EVM показали, как автономный обогреватель интегрируется в электронную архитектуру автомобиля с помощью испытательного стенда Hardware-in-the-Loop (HIL). Эта платформа, собранная инженерами EVM всего за два месяца, позволяет тестировать любые изменения без необходимости разбирать реальный автомобиль. Благодаря открытому доступу к электронным компонентам специалисты могут оперативно обновлять ПО и анализировать работу систем, что ускоряет внедрение новых решений.
Разработка отопительной системы заняла у инженеров около полугода: от проектирования до подготовки к серийному производству. Важно отметить, что базовая комплектация UMO 5 не включает автономный обогреватель - он доступен за доплату, но для российских условий эта опция становится практически необходимой. С 2026 года серийное производство UMO организовано на площадке завода «Москвич», уже выпущено более тысячи машин, а к концу года планируется довести выпуск до трех тысяч. Вскоре на конвейер выйдет и UMO 8.
Еще одно новшество - навигационный блок собственной разработки, который способен работать даже при полном отсутствии GPS-сигнала. Для этого используется инерциальная навигация, акселерометры и гироскопы, а также цифровая карта дорог. Система сопоставляет данные движения с картографической моделью, что позволяет точно определять местоположение автомобиля. Серийное производство навигации стартует в августе, первая партия составит тысячу устройств, которые будут устанавливаться на обе модели UMO.
В ближайшие два года EVM планирует открыть R&D-центр в Москве с высоковольтной лабораторией и отделом разработки электроники. Здесь будут работать 50 специалистов, а подготовка кадров ведется совместно с профильными вузами: студенты проходят практику и остаются в компании, что позволяет быстро включать молодых инженеров в рабочий процесс. Как отмечает руководитель EVM Илья Рашкин, такой подход экономит время на обучение и ускоряет внедрение новых идей.
По информации Autonews, в перспективе компания намерена полностью локализовать производство электрических приводов, аккумуляторов и инверторов. Это позволит снизить зависимость от импортных компонентов и повысить устойчивость к внешним факторам. Кстати, интерес к электромобилям в России растет, несмотря на скепсис: как показал недавний анализ, спрос на гибридные и электрические модели увеличивается, а риски угона остаются относительно низкими - подробнее об этом можно узнать в материале о безопасности электрокаров на российском рынке.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: автономные отопители для электромобилей давно востребованы в северных странах, но в России их массовое внедрение началось только сейчас. Интеграция инерциальной навигации - редкость даже для мировых брендов, а собственные испытательные стенды HIL позволяют EVM быстро реагировать на технологические вызовы. Все это создает предпосылки для появления на рынке действительно адаптированных к российским условиям электромобилей, что может изменить структуру спроса в ближайшие годы.
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