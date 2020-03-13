13 марта 2020, 16:12
Российские инженеры спроектируют моторный завод Haval
- 232
- 0
Компания «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование завода по производству двигателей, который возведут по соседству с российскими сборочными цехами Haval.
Ранее мы писали
Продажи рамного внедорожника Haval H5 должны начаться в ближайшее время. Модель получила необходимые сертификаты ...Читать далее
На заводе планируют выпускать двигатели, которыми будут оснащаться кроссоверы и внедорожники, собираемые на российском заводе Haval. Моторы российской сборки получат более 90% тульских вседорожников Haval. На заводе установят высокоточное оборудование с числовым программным управлением от всемирно известных поставщиков.
Производственные цеха расположатся на территории индустриального парка Узловая в Тульской области в непосредственной близости от корпусов автомобильного завода. Под них уже зарезервирован участок площадью 10 тысяч кв. метров. Предприятие обеспечит региону более 300 новых рабочих мест. Ежегодно здесь смогут производить до 80 тысяч двигателей.
Сейчас на российском заводе Haval выпускают четыре модели: кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9 и Haval H5. Автомобили российской сборки продаются не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Беларусь. Мощности завода позволяют выпускать около 70 000 автомобилей в год.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве