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13 марта 2020, 16:12

Российские инженеры спроектируют моторный завод Haval

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Компания «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование завода по производству двигателей, который возведут по соседству с российскими сборочными цехами Haval.
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Продажи рамного внедорожника Haval H5 должны начаться в ближайшее время. Модель получила необходимые сертификаты ...
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Проектированием моторного завода Haval займутся российские инженеры. Тульский проектный институт подписал с китайской стороной соответствующий контракт. Стоимость проектных работ официально не называется. Ранее стало известно, что Haval намерен вложить в строительство нового предприятия порядка 17,74 млрд рублей.

На заводе планируют выпускать двигатели, которыми будут оснащаться кроссоверы и внедорожники, собираемые на российском заводе Haval. Моторы российской сборки получат более 90% тульских вседорожников Haval. На заводе установят высокоточное оборудование с числовым программным управлением от всемирно известных поставщиков.

Производственные цеха расположатся на территории индустриального парка Узловая в Тульской области в непосредственной близости от корпусов автомобильного завода. Под них уже зарезервирован участок площадью 10 тысяч кв. метров. Предприятие обеспечит региону более 300 новых рабочих мест. Ежегодно здесь смогут производить до 80 тысяч двигателей.

Сейчас на российском заводе Haval выпускают четыре модели: кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9 и Haval H5. Автомобили российской сборки продаются не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Беларусь. Мощности завода позволяют выпускать около 70 000 автомобилей в год.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval H5 доберется до российских дилеров к лету
А цены то когда точные будут? Вид, конечно, колхозный, на любителя, но что-то в нем есть, надо будет съездить летом живьем посмотреть.
Владимир
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
Не видел его в живую. Но очень интересный авто. Лет 8 назад над китайцами смеялись. Сейчас у меня китайский телефон 2 года. Оч доволен. Думаю с машинами будет тоже самое.
Ден
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
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Российские инженеры спроектируют моторный завод Haval
{{material_129274}}Проектированием моторного завода Haval займутся российские инженеры. Тульский проектный институт подписал с китайской стороной соответствующий контракт. Стоимость проектных работ официально не называется. Ранее стало известно, что Haval намерен вложить в строительство нового предприятия порядка 17,74 млрд рублей.На заводе планируют выпускать двигатели, которыми будут оснащаться кроссоверы и внедорожники, собираемые на российском заводе Haval. Моторы российской сборки получат более 90% тульских вседорожников Haval. На заводе установят высокоточное оборудование с числовым программным управлением от всемирно известных поставщиков.Производственные цеха расположатся на территории индустриального парка Узловая в Тульской области в непосредственной близости от корпусов автомобильного завода. Под них уже зарезервирован участок площадью 10 тысяч кв. метров. Предприятие обеспечит региону более 300 новых рабочих мест. Ежегодно здесь смогут производить до 80 тысяч двигателей.Сейчас на российском заводе Haval выпускают четыре модели: кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9 и Haval H5. Автомобили российской сборки продаются не только на внутреннем рынке, но и отправляются на экспорт в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Беларусь. Мощности завода позволяют выпускать около 70 000 автомобилей в год.
2020-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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