Китайские бренды сдают позиции: российские авто дышат в спину на рынке новых машин

15 августа 2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время.
В российском автомобильном сегменте наблюдается заметное сближение позиций между отечественными и китайскими брендами. За первые семь месяцев 2026 года разница в продажах новых легковых машин между двумя группами достигла минимального значения — всего 2,1 тысячи автомобилей. Рыночные доли также практически сравнялись, что обеспечивает растущую конкуренцию.
С января по июль в стране реализовано 730,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 12,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Китайские марки заняли 40,9% рынка, продав 298,8 тысячи машин. Российские бренды, в свою очередь, имеют объем 296,7 тысячи реализованных автомобилей, что соответствует 40,6% рынка.
Интересно, что динамика продаж двух групп оказалась противоположной. Китайские производители зафиксировали спад на 17%, тогда как отечественные бренды (включая новые марки) увеличили продажи на 35%. В результате их совокупная доля на рынке новых легковых автомобилей достигла 81,5%.
Среди китайских производителей лидирует Haval, реализовавший 99,7 тысячи автомобилей за семь месяцев и занявший 13,6% рынка. Geely с результатом 45,3 тысячи машин занимает второе место среди китайских марок, а Changan замыкает тройку с 28,6 тысячи проданных автомобилей. Jetour и Jaecoo также вошли в пятерку, продав 20,3 и 14,8 тысячи машин соответственно. Всего пять перечисленных китайских брендов обеспечивают около 70% продаж в своем сегменте.
В российской группе абсолютным лидером остается Lada — 182,4 тысячи проданных автомобилей и 24,8% рынка. На втором месте Tenet с 76,5 тысячи реализованных машин и долей 10,5%. Solaris, Evolute и «Москвич» также вошли в топ-5, обеспечив в сумме более 96% всех продаж отечественных марок.
Несмотря на почти равные показатели, китайские бренды пока сохраняют лидерство с небольшим отрывом. Однако темпы роста российского рынка позволяют предположить, что в ближайшее время ситуация может измениться.
Весной аналитики уже отмечали интерес к новым автомобилям из КНР, при этом Haval, Geely и Changan остаются наиболее востребованными среди покупателей.
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