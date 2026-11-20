Российские моторные масла: как выбрать подходящий вариант для двигателя

Серый импорт усложнил выбор масла: риск контрафакта теперь приходится учитывать наряду с требованиями двигателя. Разбираем сильные стороны представленных на рынке масел.

Серый импорт усложнил выбор масла: риск контрафакта теперь приходится учитывать наряду с требованиями двигателя. Разбираем сильные стороны представленных на рынке масел.

Российский рынок моторных масел за последние годы заметно перестроился: отечественные бренды укрепили позиции, ассортимент расширился. Но выбрать подходящий продукт проще не стало — независимые исследования показывают, что не все канистры на полке соответствуют заявленным характеристикам. Перед покупкой стоит учитывать не рекламу, а допуски автопроизводителя и результаты лабораторных испытаний.

Главный ориентир — руководство по эксплуатации автомобиля. В нем указаны класс вязкости по SAE и допуски API, ACEA или фирменные стандарты. Класс 5W-30 описывает поведение масла при разных температурах: первое число отвечает за холодный пуск, второе — за устойчивость пленки в прогретом двигателе. Для умеренного климата обычно подходит 5W, для суровых зим — 0W.

В 2026 году Роскачество провело масштабное исследование масел класса 5W-30. Из 20 торговых марок только две полностью соответствовали и обязательным требованиям, и опережающему стандарту. Еще 16 брендов не дотянули до опережающих требований, а часть не соответствовали обязательным требованиям техрегламента.

Наиболее системная проблема — стойкость пакета присадок. У 17 из 20 образцов после искусственного окисления щелочное число падало более чем на 50%, что означает ускоренную потерю моющих и нейтрализующих свойств. На практике это ведет к росту отложений и повышенному износу. Второй момент — достоверность маркировки: восемь марок заявили уровень API, который не подтвердился испытаниями.

Среди российских брендов — Газпромнефть, Роснефть, Лукойл, Sintec, Татнефть, TEBOIL, ВМПавто — не имеют нарушений обязательных требований. По продажам лидируют Лукойл, Sintec и Газпромнефть: в сегменте синтетики Лукойл и Sintec совместно занимают более половины рынка. Однако рыночная доля не равна безупречному качеству в независимых тестах.

Практические выводы: проверяйте допуски, а не только вязкость; учитывайте тяжелые условия эксплуатации и сокращайте интервал замены; после 150–200 тыс. км возможен переход на чуть более вязкое масло, если это допускает производитель; покупайте продукцию у официальных продавцов с маркировкой ЕАС и кодом «Честный знак»; не гонитесь за самым современным API — главное соответствие допуску. Выбор отечественного масла сегодня — компромисс между доступностью и вниманием к интервалам замены.