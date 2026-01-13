Почему мечты о доступных машинах рушились — неожиданные провалы и интриги

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 11:13

Главные провалы российского рынка: народные машины, которые не увидели свет

Главные провалы российского рынка: народные машины, которые не увидели свет

Почему мечты о доступных машинах рушились — неожиданные провалы и интриги

Главные провалы российского рынка: народные машины, которые не увидели свет

В России не раз пытались создать доступный автомобиль для всех. Некоторые проекты выглядели многообещающе, но так и не дошли до конвейера. В статье - истории провалов, неожиданные повороты и причины, почему эти машины остались лишь мечтой. Читайте, чтобы узнать, какие авто могли изменить рынок.

В России не раз пытались создать доступный автомобиль для всех. Некоторые проекты выглядели многообещающе, но так и не дошли до конвейера. В статье - истории провалов, неожиданные повороты и причины, почему эти машины остались лишь мечтой. Читайте, чтобы узнать, какие авто могли изменить рынок.

В России идея сделать по-настоящему народный автомобиль не раз становилась национальной мечтой. Придумать бы, что можно проще - взять удачную формулировку, вложить деньги, и вот уже миллионы людей пересаживаются на новые, доступные машины. Но реальность оказалась куда сложнее: одни проекты исчезли в тенях громких обещаний, другие разбивались о суровые экономические реалии.

Фото: autowp.ru

Ока-2: попытка возродить легенду

После успеха первой «Оки» на «АвтоВАЗе» задумались о преемнике. В начале 2000-х на Московском автосалоне появился вариант прототипа «Ока-2» — компактный, современный, с технической начинкой от Калины. Планировалось выпускать до 100 тысяч машин в год по цене, доступной большинству россиян. Но отсутствие производственных мощностей и нерегулированные вопросы с противниками поставили крест на проекте. В итоге «Ока-2» осталась лишь красивой идеей на бумаге и в виде нескольких опытных образцов.

Фото: wikipedia.org

Проект Lada C: амбиции и кризис

В те же годы на «АвтоВАЗе» кипела работа над моделью C-класса с универсальной платформой и разными типами кузова. Руководил проектом Евгений Шмелев, а в партнерах числилась канадская Магна. Прототипы прошли испытаний, инженеры были готовы к запуску производства в 2009-2010 годах. Но появление мирового финансового кризиса и Renault в руководстве компании резко изменили планы. Проект заморозили, часть наработок позже пригодилась для создания Лады Весты. Так завершилась еще одна попытка сделать массовый и современный автомобиль.

ВАЗ-2151: неоклассика, появление которой не суждено было сбыться

В начале 2000-х на волне ностальгии по классическим «Жигулям» появился проект ВАЗ-2151. Идея - обновить старую платформу, сохранить задний привод и добавить современную подвеску. Концепция была опубликована, но дальше дело не пошло. Даже рестайлинговая версия ВАЗ-2107М не добралась до конвейера. В итоге «неоклассика» осталась лишь в памяти автолюбителей и на страницах автомобильных журналов.

Фото: autowp.ru

«Мишка»: модульная мечта из 90-х

В конце 90-х в России обсуждали проект «Мишка» — компактный автомобиль с модульной конструкцией. Стальной каркас, пластиковые панели, возможность поменять кузов - звучало свежо и необычно. Техническая часть собиралась из деталей разных постсоветских машин. После кризиса 1998 года проект исчез, но в 2003 году были попытки возродить его в Туле. Смена власти и условий снова остановили запуск. В 2012 году «Мишка» приплыл на завод «ЗИЛ», но дальше пары прототипов и краш-тестов дело не пошло. Проект растворился в воздухе, оставив после себя только слухи и фотографии.

ТагАЗ Вега: скандал и быстрый финал

Завод TagAZ начал с лицензионных моделей Daewoo, но в 2009 году появилась собственная разработка - TagAZ Vega. Машина вызвала интерес, но почти сразу заметили, что копируется дизайн GM Korea. Суд в Сеуле постановил остановить выпуск, и на рынок попало лишь несколько тысяч экземпляров. Вега быстро исчезла.

Е-мобиль: громкие обещания и разочарования

В 2010 году Михаил Прохоров и группа «Онэксим» анонсировали революционный «Е-мобиль». Обещали гибридную установку с суперконденсаторами и роторно-лопастным двигателем. Проект активно обсуждался, но технические решения менялись на ходу, и в итоге прототипы оказались обычными гибридными кроссоверами с моторами Fiat. Серийного производства не произошло, все наработки ушли в институт НАМИ за символическую сумму. «Е-мобиль» стал символом несбывшихся надежд и громких неудач.

Каждый из этих проектов мог изменить российский автопром, но остался лишь частью истории. 

Упомянутые марки: Москвич, Fiat, Renault, Daewoo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich, Фиат, Рено, Дэу

Похожие материалы Moskvich, Фиат, Рено, Дэу

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Саратов Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться