Срабатывание за миллисекунды: как в Ульяновске тестируют подушки безопасности (видео)

21 июля 2026, 13:21
Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты
Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты
С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.
Для российских автомобилистов появление отечественных подушек безопасности, произведенных на предприятии «Компоненты Системы Безопасности» в Ульяновске, стало важным событием. Это не просто очередная новинка - речь идет о реальном шаге к независимости автопрома от зарубежных поставщиков и повышении безопасности на дорогах. Как сообщает пресс-служба компании, с июня этого года на заводе начался полный цикл выпуска подушек безопасности для всей линейки автомобилей Sollers и обновленных моделей УАЗ.
Производственный процесс организован по принципу полного цикла: от раскроя ткани и пошива до финальной сборки. На территории завода действует собственная испытательная лаборатория, где каждая партия проходит тщательные тесты. Особое внимание уделяется стендовым испытаниям - инженеры инициируют срабатывание подушки и фиксируют процесс с помощью высокоскоростных камер, способных снимать до 5000 кадров в секунду. Такой подход позволяет детально анализировать геометрию раскрытия, прочность ткани и корпуса, а также корректность работы газогенератора.
Кроме того, изделия тестируют в климатических камерах, где моделируются экстремальные температуры - от сильного мороза до жары, чтобы убедиться в надежности работы системы в любых условиях. Это особенно актуально для российских регионов с суровым климатом. Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей, что подчеркивает серьезность подхода к локализации производства и внедрению современных стандартов безопасности.
Интересно, что в последние годы российский автопром активно ищет пути к импортозамещению и развитию собственных технологий. На этом фоне запуск серийного производства подушек безопасности выглядит как логичный шаг, который может повлиять на весь рынок. Важно отметить, что аналогичные процессы по возвращению исторических брендов и внедрению новых решений происходят и в других странах: например, недавно стало известно о специальной версии Fiat Pandina, связанной с именем Autobianchi - подробнее об этом можно узнать в материале о новых стратегиях автоконцернов.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: подушки безопасности - один из ключевых элементов пассивной безопасности автомобиля, и их качество напрямую влияет на жизнь и здоровье водителей и пассажиров. Российские производители, инвестируя в собственные разработки и испытания, стремятся не только соответствовать мировым стандартам, но и учитывать особенности эксплуатации в нашей стране. Это может стать дополнительным стимулом для развития отечественного автопрома и повышения доверия к российским автомобилям на внутреннем рынке.
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