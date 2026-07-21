Срабатывание за миллисекунды: как в Ульяновске тестируют подушки безопасности (видео)

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 июля 2026, 13:21

Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты

Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты

Срабатывание за миллисекунды: как в Ульяновске тестируют подушки безопасности (видео)

Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты

С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.

С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.

Для российских автомобилистов появление отечественных подушек безопасности, произведенных на предприятии «Компоненты Системы Безопасности» в Ульяновске, стало важным событием. Это не просто очередная новинка - речь идет о реальном шаге к независимости автопрома от зарубежных поставщиков и повышении безопасности на дорогах. Как сообщает пресс-служба компании, с июня этого года на заводе начался полный цикл выпуска подушек безопасности для всей линейки автомобилей Sollers и обновленных моделей УАЗ.

Производственный процесс организован по принципу полного цикла: от раскроя ткани и пошива до финальной сборки. На территории завода действует собственная испытательная лаборатория, где каждая партия проходит тщательные тесты. Особое внимание уделяется стендовым испытаниям - инженеры инициируют срабатывание подушки и фиксируют процесс с помощью высокоскоростных камер, способных снимать до 5000 кадров в секунду. Такой подход позволяет детально анализировать геометрию раскрытия, прочность ткани и корпуса, а также корректность работы газогенератора.

Кроме того, изделия тестируют в климатических камерах, где моделируются экстремальные температуры - от сильного мороза до жары, чтобы убедиться в надежности работы системы в любых условиях. Это особенно актуально для российских регионов с суровым климатом. Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей, что подчеркивает серьезность подхода к локализации производства и внедрению современных стандартов безопасности.

Интересно, что в последние годы российский автопром активно ищет пути к импортозамещению и развитию собственных технологий. На этом фоне запуск серийного производства подушек безопасности выглядит как логичный шаг, который может повлиять на весь рынок. Важно отметить, что аналогичные процессы по возвращению исторических брендов и внедрению новых решений происходят и в других странах: например, недавно стало известно о специальной версии Fiat Pandina, связанной с именем Autobianchi - подробнее об этом можно узнать в материале о новых стратегиях автоконцернов.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: подушки безопасности - один из ключевых элементов пассивной безопасности автомобиля, и их качество напрямую влияет на жизнь и здоровье водителей и пассажиров. Российские производители, инвестируя в собственные разработки и испытания, стремятся не только соответствовать мировым стандартам, но и учитывать особенности эксплуатации в нашей стране. Это может стать дополнительным стимулом для развития отечественного автопрома и повышения доверия к российским автомобилям на внутреннем рынке.

Упомянутые марки: Sollers, УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Соллерс, UAZ

Похожие материалы Соллерс, UAZ

Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Ульяновск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться