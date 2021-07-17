Российские покупатели предпочитают самые богатые комплектации Mazda CX-9. При этом рынок подобных SUV сильно сократился
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
При этом в столичном офисе Mazda констатируют рост клиентского интереса к наиболее богатым комплектациям флагманского Mazda CX-9. Как удалось уточнить корреспонденту 110km.ru, на долю топовой версии Executive приходится львиная (64%, 3 898 000 рублей) доля продаж. На втором месте по популярности комплектация Exclusive – 30% (3 753 000 рублей). При этом самая доступная версия Active (3 168 000 рублей) находит понимание лишь у 1% российских покупателей.
Интерес к богато укомплектованным версиям CX-9 специалисты «Мазда Мотор Рус» обосновывают просто и понятно: ими интересуются те люди, у кого, например, нет возможности приобрести крупногабаритный немецкий вседорожник, обладая ресурсом 5 млн рублей. И в такой ситуации выбор, что называется, очевиден.
Заметим, что доля Mazda CX-9 в своем сегменте, по итогам 2018-2020 г.г., составила 3,5-3,7%. В настоящее время отечественные дилеры торгуют машинами, прошедшими недавно легкий рестайлинг (новая решетка радиатора, дизайн колесных дисков, выхлопные трубы).
Внутри появились подрулевые лепестки переключения передач, беспроводная зарядка смартфонов, беспроводной CarPlay, система Stop&Go с адаптивным круиз-контролем. Данная технология предоставляет комплексную систему поддержания заданной скорости, безопасной дистанции, автоматического ускорения и торможения.
В прошлом году кроссовер получил люк с электроприводом, Auto Hold, 9-дюймовый центральный дисплей, систему сложения второго ряда сидений, технологию распознавания пешеходов днем и ночью, адаптивную систему освещения, технологию помощи при движении в условиях бездорожья Off-Road Traction Assist вместо отключения Traction Control.
- 2 470 000 РMazda CX-9 2017 в Москве
- 4 245 000 РMazda CX-9 2020 в Москве
- 4 277 000 РMazda CX-9 2020 в Москве
- 3 680 000 РMazda CX-9 2019 в Москве
- 2 350 000 РMazda CX-9 2019 в Москве
- 2 700 000 РMazda CX-9 2018 в Москве
- 3 624 000 РMazda CX-9 2019 в Москве
- 3 586 000 РMazda CX-9 2019 в Москве
- 1 175 000 РMazda CX-9 2012 в Москве
- 1 199 000 РMazda CX-9 2012 в Москве
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