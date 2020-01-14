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14 января 2020, 20:04

Российские продажи Changan выросли в декабре в 47 раз

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Фото: Changan
Российский офис Changan рассказал об успехах в 2019 году. В декабре дилеры китайской марки реализовали в нашей стране 619 автомобилей или на 4 662% больше, чем в декабре 2018-го.
Российские продажи Changan выросли в декабре в 47 раз

Фото: Changan

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Декабрьский взрывной рост продаж позволил Changan с лихвой перевыполнить план годового «прироста». В середине декабря на торжественной церемонии, посвященной старту продаж в России кроссовера CS55, генеральный директор Changan Motor Rus Сунь Цзэцзюнь осторожно говорил, что по итогам 2019 года, продажи вырастут не менее чем на 50%. Итоговая цифра оказалась в 1,5 раза больше – плюс 86% к результату 2018 года. Показатели декабря и вовсе поражают воображение: +31 к предыдущему месяцу и +4662% к декабрю 2018-го.

Таких впечатляющих успехов удалось добиться благодаря приходу нового руководства и грамотно выстроенной стратегии. Была проделана большая работа по повышению узнаваемости бренда, втрое расширена дилерская сеть, начались продажи новых моделей. Не последнюю роль играет и качество постпродажного обслуживания. На все автомобили Changan предоставляется гарантия, расширенная до 5 лет или 150 000 километров. Проблему с запчастями решил собственный склад в Подмосковье, где в наличии имеются все основные комплектующие.

Бестселлером Changan в России стал компактный кроссовер CS35Plus, продажи которого стартовали в августе 2019 года. В середине декабря в салонах появились первые экземпляры Changan CS55 – это самый безопасный и надежный кроссовер по версии американской организации J.D Power. В модельном ряду марки он занял место между флагманским CS75 и новым CS35 Plus. Сейчас кроссовер стоит минимум 1 269 900 рублей за версию с «механикой».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
Владимир
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
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Российские продажи Changan выросли в декабре в 47 раз
{{material_128562}}Декабрьский взрывной рост продаж позволил Changan с лихвой перевыполнить план годового «прироста». В середине декабря на торжественной церемонии, посвященной старту продаж в России кроссовера CS55, генеральный директор Changan Motor Rus Сунь Цзэцзюнь осторожно говорил, что по итогам 2019 года, продажи вырастут не менее чем на 50%. Итоговая цифра оказалась в 1,5 раза больше – плюс 86% к результату 2018 года. Показатели декабря и вовсе поражают воображение: +31 к предыдущему месяцу и +4662% к декабрю 2018-го.Таких впечатляющих успехов удалось добиться благодаря приходу нового руководства и грамотно выстроенной стратегии. Была проделана большая работа по повышению узнаваемости бренда, втрое расширена дилерская сеть, начались продажи новых моделей. Не последнюю роль играет и качество постпродажного обслуживания. На все автомобили Changan предоставляется гарантия, расширенная до 5 лет или 150 000 километров. Проблему с запчастями решил собственный склад в Подмосковье, где в наличии имеются все основные комплектующие.Бестселлером Changan в России стал компактный кроссовер CS35Plus, продажи которого стартовали в августе 2019 года. В середине декабря в салонах появились первые экземпляры Changan CS55 – это самый безопасный и надежный кроссовер по версии американской организации J.D Power. В модельном ряду марки он занял место между флагманским CS75 и новым CS35 Plus. Сейчас кроссовер стоит минимум 1 269 900 рублей за версию с «механикой».
2020-01-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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