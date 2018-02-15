15 февраля 2018, 10:16
Российские продажи Geely Atlas стартуют в феврале
В конце февраля российские дилеры Geely начнут прием заказов на новый кроссовер Atlas. Автомобиль доступен в трех уровнях оснащения и с двумя разными двигателями.
Geely Atlas
Выпускается с 2017 г.
Список доступного оснащения Geely Atlas включает в себя подогрев передних сидений, электроусилитель руля, климат-контроль, систему бесключевого доступа в салон и запуск кнопкой. Среди электронных помощников водителя – система удержания автомобиля при подъеме, которая поможет плавно трогаться в гору, и система помощи при движении под уклон, позволяющая спускаться со склона с минимальной скоростью.
Безопасность автомобиля подтверждена испытаниями по программе С-NCAP – китайской методике краш-тестов, которая используется с 2006 года и вобрала в себя все лучшее из европейской EuroNCAP и американской IIHS. Geely Atlas получил 5 звезд благодаря хорошей защите пассажиров от фронтальных, боковых и задних ударов. Дополнительные баллы кроссовер заработал за комплекс электронных помощников: ABS, EBD, BA и ESP. В соответствии с современными российскими стандартами автомобиль оснащается системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.
Российским покупателям Geely Atlas предложат выбор из двух бензиновых двигателей: 2,0 литра (139 л.с., 191 Нм) и 2,4 литра (149 л.с., 225 Нм). Первый работает в паре с «механикой», второй – с 6-диапазонным «автоматом».
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