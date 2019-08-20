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20 августа 2019, 11:53

Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза

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Неблагоприятная ситуация на российском авторынке затронула и люксовые бренды. По итогам первой половины 2019 года продажи в сегменте сократились на 8,4%. Одновременно эксперты зафиксировали скачок интереса к автомобилям Lamborghini.
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза

Фото Lamborghini

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По данным агентства «Автостат Инфо», с января по июль в России было продано 86 новых автомобилей Lamborghini или на 309,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки стал кроссовер Lamborghini Urus. На нем остановили свой выбор 67 российских клиентов. Второе место по востребованности занял Lamborghini Aventador. Дилеры реализовали 11 экземпляров суперкара или на 83% больше, чем годом ранее. На третьей строчке находится Lamborghini Huracan, продажи которого, напротив, сократились вдвое. За первые семь месяцев 2019 года было продано 8 экземпляров, тогда как в 2018-м – 15 новых суперкаров.

Всплеск интереса к автомобилям Lamborghini зафиксировали и в минувшем июле. За месяц дилеры итальянского бренда продали сразу 19 машин или на 533% больше, чем в июле 2018-го. Львиная доля продаж вновь пришлась на кроссовер Urus (13%). Также в июле трое россиян стали владельцами новеньких Lamborghini Aventador и еще трое – Lamborghini Huracan.

Ранее, эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщали о снижении продаж в сегменте «Люкс» на 8,4% по итогам первой половины 2019 года. За полгода российские дилеры сообща реализовали 666 автомобилей таких именитых марок, как Mercedes-Benz Maybach, Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Lamborghini и Ferrari.


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
niki9320.08.2019 12:38
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
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Отзывы по теме
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Wraithlord
Сегодня состоится премьера кроссовера Lamborghini Urus
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Жорик
Lamborghini Urus пользуется бешеным успехом в России и Индии
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
Алексей
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Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
{{material_126684}}По данным агентства «Автостат Инфо», с января по июль в России было продано 86 новых автомобилей Lamborghini или на 309,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером марки стал кроссовер Lamborghini Urus. На нем остановили свой выбор 67 российских клиентов. Второе место по востребованности занял Lamborghini Aventador. Дилеры реализовали 11 экземпляров суперкара или на 83% больше, чем годом ранее. На третьей строчке находится Lamborghini Huracan, продажи которого, напротив, сократились вдвое. За первые семь месяцев 2019 года было продано 8 экземпляров, тогда как в 2018-м – 15 новых суперкаров.Всплеск интереса к автомобилям Lamborghini зафиксировали и в минувшем июле. За месяц дилеры итальянского бренда продали сразу 19 машин или на 533% больше, чем в июле 2018-го. Львиная доля продаж вновь пришлась на кроссовер Urus (13%). Также в июле трое россиян стали владельцами новеньких Lamborghini Aventador и еще трое – Lamborghini Huracan.Ранее, эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщали о снижении продаж в сегменте «Люкс» на 8,4% по итогам первой половины 2019 года. За полгода российские дилеры сообща реализовали 666 автомобилей таких именитых марок, как Mercedes-Benz Maybach, Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Lamborghini и Ferrari.
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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