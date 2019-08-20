20 августа 2019, 11:53
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
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Неблагоприятная ситуация на российском авторынке затронула и люксовые бренды. По итогам первой половины 2019 года продажи в сегменте сократились на 8,4%. Одновременно эксперты зафиксировали скачок интереса к автомобилям Lamborghini.
Фото Lamborghini
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Всплеск интереса к автомобилям Lamborghini зафиксировали и в минувшем июле. За месяц дилеры итальянского бренда продали сразу 19 машин или на 533% больше, чем в июле 2018-го. Львиная доля продаж вновь пришлась на кроссовер Urus (13%). Также в июле трое россиян стали владельцами новеньких Lamborghini Aventador и еще трое – Lamborghini Huracan.
Ранее, эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщали о снижении продаж в сегменте «Люкс» на 8,4% по итогам первой половины 2019 года. За полгода российские дилеры сообща реализовали 666 автомобилей таких именитых марок, как Mercedes-Benz Maybach, Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Lamborghini и Ferrari.
Комментарии
Комментарии пользователей
niki9320.08.2019 12:38
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
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Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Да, Урус - настоящий подарок отечественным автолюбителям. Вся остальная продукция компании в наших условиях может только по центру Москвы аккуратно передвигаться, да в пробках эффектно стоять) Наконец-то в Ламборгини вспомнили, что когда-то тракторы делали, вот и пригодился опыт) И неважно, что цена ...
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