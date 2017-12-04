4 декабря 2017, 16:35

Российские продажи нового Bentley Continental GT стартуют летом 2018 года

Как сообщил руководитель российского офиса Bentley в России Марко ван Алтен, новое премиум-спорткупе Bentley Continental GT, закрытая презентация которого прошла в Москве 29 августа текущего года, появится в дилерских салонах в середине будущего года. При этом г-н ван Аллен выразил убеждённость в том, что «новинка имеет большой потенциал и непременно станет бестселлером марки».
^
Российские продажи нового Bentley Continental GT стартуют летом 2018 года Bentley Continental GT

Ранее мы писали
Новое поколение купе Bentley Continental получило GT3-модификацию, предназначенную для участия в гонке на ...
Читать далее
В оснащение купе ручной сборки (без кавычек, ибо модель действительно собирается вручную) вошли самые современные системы: Bentley Dynamic Ride, автоматически подключаемый полный привод и др. В уникальной оптике новинки используется новейшая светодиодная матричная технология.

В салоне первым привлекает взгляд огромный 12,3-дюймовый поворотный дисплей, который можно убрать в приборную панель или разместить на месте экрана три циферблата. Примечательно, что когда двигатель не работает, панель управления полностью разворачивается, демонстрируя фирменную отделку из дерева на тыльной стороне.

Под капотом трудится обновлённый 6-литровый W12 TSI развивающий 635 л. с. и поистине паровозную тягу в 900 Нютон-метров. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией. Благодаря этой «парочке», новый Continental GT ускоряется с места до «сотни» всего за 3,7 секунды, после чего уходит в точку на максимальной скорости 333 км/ч.

О ценах и комплектациях нового премиального спорткупе будет объявлено дополнительно.

Новинки и концепт кары Бентли Континенталь Джи Ти, ГТ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
Bentley Continental GT
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
кола
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Bentley Автомудрость Bentley АвтоПитер Bentley Дизайн и тюнинг Bentley Новинки и концепт кары Bentley Новости и акции автосалонов Bentley Автосалоны и дилеры марки Bentley Аренда и прокат авто марки Bentley Автоклубы и форумы автозавчастей марки Bentley Автосервисы и магазины автозапчастей марки Bentley
Главные материалы
«Хочу такую красненькую»! ТОП-5 женских автомобилей
Тест-драйв Datsun on-DO: едем на 16 клапанах
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Bentley Continental GT
Объявления о продаже Bentley Continental GT
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Российские продажи нового Bentley Continental GT стартуют летом 2018 года
{{material_121696}}В оснащение купе ручной сборки (без кавычек, ибо модель действительно собирается вручную) вошли самые современные системы: Bentley Dynamic Ride, автоматически подключаемый полный привод и др. В уникальной оптике новинки используется новейшая светодиодная матричная технология. В салоне первым привлекает взгляд огромный 12,3-дюймовый поворотный дисплей, который можно убрать в приборную панель или разместить на месте экрана три циферблата. Примечательно, что когда двигатель не работает, панель управления полностью разворачивается, демонстрируя фирменную отделку из дерева на тыльной стороне.Под капотом трудится обновлённый 6-литровый W12 TSI развивающий 635 л. с. и поистине паровозную тягу в 900 Нютон-метров. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией. Благодаря этой «парочке», новый Continental GT ускоряется с места до «сотни» всего за 3,7 секунды, после чего уходит в точку на максимальной скорости 333 км/ч.О ценах и комплектациях нового премиального спорткупе будет объявлено дополнительно.
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Вологда Саратовская область Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG