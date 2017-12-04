Российские продажи нового Bentley Continental GT стартуют летом 2018 года
В салоне первым привлекает взгляд огромный 12,3-дюймовый поворотный дисплей, который можно убрать в приборную панель или разместить на месте экрана три циферблата. Примечательно, что когда двигатель не работает, панель управления полностью разворачивается, демонстрируя фирменную отделку из дерева на тыльной стороне.
Под капотом трудится обновлённый 6-литровый W12 TSI развивающий 635 л. с. и поистине паровозную тягу в 900 Нютон-метров. Силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией. Благодаря этой «парочке», новый Continental GT ускоряется с места до «сотни» всего за 3,7 секунды, после чего уходит в точку на максимальной скорости 333 км/ч.
О ценах и комплектациях нового премиального спорткупе будет объявлено дополнительно.
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