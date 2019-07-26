26 июля 2019, 11:59
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
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Российский офис Suzuki назвал дату российской премьеры внедорожника Jimny нового поколения. Новинку представят 1 августа. Тогда же обещают опубликовать цены, а дилеры начнут принимать заказы.
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Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny. Несмотря на то, что «живых» машин ...Читать далее
Ожидается, что базовый Suzuki Jimny будет стоить около 1,3 млн рублей. Автомобиль предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонным «автоматом». Привод – по умолчанию полный. Как сообщили в российском представительстве Suzuki, покупатели стартовой комплектации GL получат внедорожник с целым комплексом электронных ассистирующих систем. В него входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС.
При смене поколения Suzuki Jimny сохранил рамную конструкцию, жестко подключаемый полный привод и неразрезные мосты. Автомобиль имеет пружинную подвеску, понижающую передачу в раздаточной коробке, дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Габариты новинки: 3 645 мм (с кожухом запасного колеса) x 1 645 мм x 1 725 мм. Колесная база – 2 250 мм. Дорожный просвет – 210 мм, углы въезда и съезда - 37 градусов и 49 градусов, соответственно, а угол продольной проходимости – 28 градусов.
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