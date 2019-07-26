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26 июля 2019, 11:59

Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа

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Российский офис Suzuki назвал дату российской премьеры внедорожника Jimny нового поколения. Новинку представят 1 августа. Тогда же обещают опубликовать цены, а дилеры начнут принимать заказы.
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
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В Японии новый Suzuki Jimny дебютировал еще год назад. Отечественным клиентам пришлось немного подождать. В российском представительстве Suzuki сообщили, что возлагают на автомобиль большие надежды. Внедорожник пользуется успехом во всем мире. В России планируют продавать по 100 – 150 экземпляров каждый месяц. Интересно, что еще весной российские дилеры начали принимать предварительные заказы и формировать очередь из желающих приобрести новый Jimny. Эту информацию корреспонденту 110km.ru подтвердили сразу в нескольких петербургских дилерских центрах Suzuki. 

Ожидается, что базовый Suzuki Jimny будет стоить около 1,3 млн рублей. Автомобиль предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонным «автоматом». Привод – по умолчанию полный. Как сообщили в российском представительстве Suzuki, покупатели стартовой комплектации GL получат внедорожник с целым комплексом электронных ассистирующих систем. В него входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС.

При смене поколения Suzuki Jimny сохранил рамную конструкцию, жестко подключаемый полный привод и неразрезные мосты. Автомобиль имеет пружинную подвеску, понижающую передачу в раздаточной коробке, дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Габариты новинки: 3 645 мм (с кожухом запасного колеса) x 1 645 мм x 1 725 мм. Колесная база – 2 250 мм. Дорожный просвет – 210 мм, углы въезда и съезда - 37 градусов и 49 градусов, соответственно, а угол продольной проходимости – 28 градусов.


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Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Людмила
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Российские продажи нового Suzuki Jimny стартуют 1 августа
{{material_126489}}В Японии новый Suzuki Jimny дебютировал еще год назад. Отечественным клиентам пришлось немного подождать. В российском представительстве Suzuki сообщили, что возлагают на автомобиль большие надежды. Внедорожник пользуется успехом во всем мире. В России планируют продавать по 100 – 150 экземпляров каждый месяц. Интересно, что еще весной российские дилеры начали принимать предварительные заказы и формировать очередь из желающих приобрести новый Jimny. Эту информацию корреспонденту 110km.ru подтвердили сразу в нескольких петербургских дилерских центрах Suzuki. Ожидается, что базовый Suzuki Jimny будет стоить около 1,3 млн рублей. Автомобиль предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или с 4-диапазонным «автоматом». Привод – по умолчанию полный. Как сообщили в российском представительстве Suzuki, покупатели стартовой комплектации GL получат внедорожник с целым комплексом электронных ассистирующих систем. В него входят ABS и ESP, система помощи при старте в гору и помощи на спуске, система контроля давления в шинах и система помощи при экстренном торможении, а также модуль ЭРА-ГЛОНАСС.При смене поколения Suzuki Jimny сохранил рамную конструкцию, жестко подключаемый полный привод и неразрезные мосты. Автомобиль имеет пружинную подвеску, понижающую передачу в раздаточной коробке, дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Габариты новинки: 3 645 мм (с кожухом запасного колеса) x 1 645 мм x 1 725 мм. Колесная база – 2 250 мм. Дорожный просвет – 210 мм, углы въезда и съезда - 37 градусов и 49 градусов, соответственно, а угол продольной проходимости – 28 градусов.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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