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10 января 2020, 12:07

Российские продажи Skoda выросли в 2019 году на 9%

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Компания Skoda подвела итоги за прошедший год. Российские дилеры марки реализовали свыше 88 тысяч автомобилей или на 8,8% больше, чем в 2018-м. Бестселлером Skoda в России остается лифтбек Rapid.
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В 2019 году в России было продано 88 609 новых автомобилей Skoda (+8,8% к АППГ). Это позволило марке занять седьмое место в рейтинге самых востребованных автомобильных брендов на российском рынке, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия. Главным драйвером роста стал кроссовер Skoda Kodiaq, спрос на который увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом.

Лидером российских продаж Skoda вновь стал лифтбек Rapid. Дилеры реализовали 35 121 экземпляр, что соответствует уровню предыдущего года (+0,1%). Вторую строчку занимает Skoda Octavia, которая в 2019 году разошлась тиражом 27 161 экземпляр (+8,5%). Третье место – у кроссовера Kodiaq, завершившего год с результатом 25 069 проданных автомобилей (+54,5%).

Продажи флагмана чешской марки, Skoda Superb, снизились до 1 258 экземпляров (-42,3%) в преддверии выхода обновленной версии. Возможность заказать рестайлинговый «Суперб» появилась у российских покупателей в октябре 2019-го. Новинка первой из всех моделей Skoda получила матричные фары и обзавелась новыми электронными помощниками.

В первом квартале 2020 года в российских шоу-румах Skoda появятся сразу две новинки: компактный кроссовер Karoq и обновленный лифтбек Rapid, который разработали специально для отечественного рынка. Ближе к концу года к нам приедет Skoda Octavia нового поколения.

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Российские продажи Skoda выросли в 2019 году на 9%
{{material_128383}}В 2019 году в России было продано 88 609 новых автомобилей Skoda (+8,8% к АППГ). Это позволило марке занять седьмое место в рейтинге самых востребованных автомобильных брендов на российском рынке, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия. Главным драйвером роста стал кроссовер Skoda Kodiaq, спрос на который увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом.Лидером российских продаж Skoda вновь стал лифтбек Rapid. Дилеры реализовали 35 121 экземпляр, что соответствует уровню предыдущего года (+0,1%). Вторую строчку занимает Skoda Octavia, которая в 2019 году разошлась тиражом 27 161 экземпляр (+8,5%). Третье место – у кроссовера Kodiaq, завершившего год с результатом 25 069 проданных автомобилей (+54,5%).Продажи флагмана чешской марки, Skoda Superb, снизились до 1 258 экземпляров (-42,3%) в преддверии выхода обновленной версии. Возможность заказать рестайлинговый «Суперб» появилась у российских покупателей в октябре 2019-го. Новинка первой из всех моделей Skoda получила матричные фары и обзавелась новыми электронными помощниками.В первом квартале 2020 года в российских шоу-румах Skoda появятся сразу две новинки: компактный кроссовер Karoq и обновленный лифтбек Rapid, который разработали специально для отечественного рынка. Ближе к концу года к нам приедет Skoda Octavia нового поколения.
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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