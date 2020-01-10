10 января 2020, 12:07
Российские продажи Skoda выросли в 2019 году на 9%
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Компания Skoda подвела итоги за прошедший год. Российские дилеры марки реализовали свыше 88 тысяч автомобилей или на 8,8% больше, чем в 2018-м. Бестселлером Skoda в России остается лифтбек Rapid.
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Лидером российских продаж Skoda вновь стал лифтбек Rapid. Дилеры реализовали 35 121 экземпляр, что соответствует уровню предыдущего года (+0,1%). Вторую строчку занимает Skoda Octavia, которая в 2019 году разошлась тиражом 27 161 экземпляр (+8,5%). Третье место – у кроссовера Kodiaq, завершившего год с результатом 25 069 проданных автомобилей (+54,5%).
Продажи флагмана чешской марки, Skoda Superb, снизились до 1 258 экземпляров (-42,3%) в преддверии выхода обновленной версии. Возможность заказать рестайлинговый «Суперб» появилась у российских покупателей в октябре 2019-го. Новинка первой из всех моделей Skoda получила матричные фары и обзавелась новыми электронными помощниками.
В первом квартале 2020 года в российских шоу-румах Skoda появятся сразу две новинки: компактный кроссовер Karoq и обновленный лифтбек Rapid, который разработали специально для отечественного рынка. Ближе к концу года к нам приедет Skoda Octavia нового поколения.
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