4 декабря 2019, 19:00
Российские продажи Suzuki выросли в ноябре в 1,5 раза
- 993
- 0
Фото: Suzuki
Российский офис Suzuki опубликовал статистику ноябрьских продаж. За месяц дилеры реализовали 931 автомобиль или почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Это лучший результат 2019 года. Продажи марки растут третий месяц подряд.
С января по ноябрь 2019 года российские дилеры Suzuki продали 6 354 автомобиля. По сравнению с прошлогодними показателями продажи выросли на 23%. Внушительная положительная динамика регистрируется третий месяц подряд. Результат ноября, 931 автомобиль, стал лучшим за весь нынешний год и превысил объемы ноября 2018-го на 47,5%.
|
«
Несмотря на непростые условия рынка, продажи Suzuki в России продолжают расти, а бестселлеры марки – Vitara и SX4 – ставить новые рекорды. Для этих моделей ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в текущем году.
»
Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,
Бестселлером марки в России остается компактный кроссовер Suzuki Vitara. На этой модели в ноябре остановили свой выбор 663 покупателя – продажи выросли на 55%. Еще более ощутимо увеличился спрос на кроссовер Suzuki SX4 – сразу плюс 60% к ноябрю прошлого года. Модель разошлась тиражом в 218 экземпляров. Новинку этого года – рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения выбрали 50 покупателей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Suzuki SX4: здравый компромисс
27.11.2016, 20:52
Тест-драйв Suzuki Baleno (1995-2002): разряд молнии
15.06.2016, 08:21
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
16.08.2015, 21:38
Тест-драйв Suzuki New SX4: движение кроссом
01.10.2013, 21:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Suzuki SX4: здравый компромисс
27.11.2016, 20:52
Тест-драйв Suzuki Baleno (1995-2002): разряд молнии
15.06.2016, 08:21
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
16.08.2015, 21:38
Тест-драйв Suzuki New SX4: движение кроссом
01.10.2013, 21:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве