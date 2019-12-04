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4 декабря 2019, 19:00

Российские продажи Suzuki выросли в ноябре в 1,5 раза

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Фото: Suzuki
Российский офис Suzuki опубликовал статистику ноябрьских продаж. За месяц дилеры реализовали 931 автомобиль или почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Это лучший результат 2019 года. Продажи марки растут третий месяц подряд.
С января по ноябрь 2019 года российские дилеры Suzuki продали 6 354 автомобиля. По сравнению с прошлогодними показателями продажи выросли на 23%. Внушительная положительная динамика регистрируется третий месяц подряд. Результат ноября, 931 автомобиль, стал лучшим за весь нынешний год и превысил объемы ноября 2018-го на 47,5%.

Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус», « Несмотря на непростые условия рынка, продажи Suzuki в России продолжают расти, а бестселлеры марки – Vitara и SX4 – ставить новые рекорды. Для этих моделей ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в текущем году. »
Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,

Бестселлером марки в России остается компактный кроссовер Suzuki Vitara. На этой модели в ноябре остановили свой выбор 663 покупателя – продажи выросли на 55%. Еще более ощутимо увеличился спрос на кроссовер Suzuki SX4 – сразу плюс 60% к ноябрю прошлого года. Модель разошлась тиражом в 218 экземпляров. Новинку этого года – рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения выбрали 50 покупателей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
MichaMeL
Форум Suzuki SX4
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
MichaMeL
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
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Российские продажи Suzuki выросли в ноябре в 1,5 раза
С января по ноябрь 2019 года российские дилеры Suzuki продали 6 354 автомобиля. По сравнению с прошлогодними показателями продажи выросли на 23%. Внушительная положительная динамика регистрируется третий месяц подряд. Результат ноября, 931 автомобиль, стал лучшим за весь нынешний год и превысил объемы ноября 2018-го на 47,5%.{{person_172_ Несмотря на непростые условия рынка, продажи Suzuki в России продолжают расти, а бестселлеры марки – Vitara и SX4 – ставить новые рекорды. Для этих моделей ноябрь стал лучшим месяцем по объему продаж в текущем году.}}Бестселлером марки в России остается компактный кроссовер Suzuki Vitara. На этой модели в ноябре остановили свой выбор 663 покупателя – продажи выросли на 55%. Еще более ощутимо увеличился спрос на кроссовер Suzuki SX4 – сразу плюс 60% к ноябрю прошлого года. Модель разошлась тиражом в 218 экземпляров. Новинку этого года – рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения выбрали 50 покупателей.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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