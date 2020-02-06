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6 февраля 2020, 00:01

Российские продажи Suzuki выросли в январе в 3,3 раза

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Российский офис Suzuki рассказал об успехах в январе. Дилеры реализовали за месяц 521 автомобиль или в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Продажи Suzuki в январе в абсолютных цифрах нельзя назвать масштабными, но гораздо большее значение для автопроизводителя имеет сравнительная динамика. Россияне все чаще отдают предпочтение этому японскому бренду. В январе 2020 года отечественные дилеры Suzuki продали в 3,3 раза машин больше, чем годом ранее.

Титул бессменного бестселлера Suzuki в России продолжает удерживать компактный кроссовер Vitara. В минувшем месяце на нем остановил свой выбор 341 покупатель или в 3,3 раза больше по сравнению с январем 2019 года. Второе место уверенно занимает кроссовер Suzuki SX4, спрос на который вырос в 3,7 раза до 134 проданных автомобилей. Новый внедорожник Suzuki Jimny нашел 46 владельцев или в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» господин Юта Такахаси уверен, что старт 2020 года, можно назвать успешным. В дальнейшем компания планирует развивать акции и программы, которые позволят сделать приобретение автомобилей Suzuki еще более выгодным.

В феврале 2020 года кроссовер Suzuki SX4 можно приобрести с выгодой до 260 000 рублей. Сумма складывается из скидок по нескольким акциям. Минус 40 000 рублей дадут при покупке в кредит. Еще 200 000 рублей скинут при сдаче прежнего автомобиля в трейд-ин. А если сдаваемый автомобиль тоже Suzuki добавят еще 20 000 рублей скидки за лояльность бренду. Аналогичным образом можно приобрести Suzuki Vitira со скидкой до 200 000 рублей, из которых 40 000 рублей - это скидка по программе «Сузуки Финанс» и 160 000 рублей – за трейд-ин.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
MichaMeL
Форум Suzuki SX4
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
MichaMeL
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
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Российские продажи Suzuki выросли в январе в 3,3 раза
{{material_127774}}Продажи Suzuki в январе в абсолютных цифрах нельзя назвать масштабными, но гораздо большее значение для автопроизводителя имеет сравнительная динамика. Россияне все чаще отдают предпочтение этому японскому бренду. В январе 2020 года отечественные дилеры Suzuki продали в 3,3 раза машин больше, чем годом ранее.Титул бессменного бестселлера Suzuki в России продолжает удерживать компактный кроссовер Vitara. В минувшем месяце на нем остановил свой выбор 341 покупатель или в 3,3 раза больше по сравнению с январем 2019 года. Второе место уверенно занимает кроссовер Suzuki SX4, спрос на который вырос в 3,7 раза до 134 проданных автомобилей. Новый внедорожник Suzuki Jimny нашел 46 владельцев или в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» господин Юта Такахаси уверен, что старт 2020 года, можно назвать успешным. В дальнейшем компания планирует развивать акции и программы, которые позволят сделать приобретение автомобилей Suzuki еще более выгодным.В феврале 2020 года кроссовер Suzuki SX4 можно приобрести с выгодой до 260 000 рублей. Сумма складывается из скидок по нескольким акциям. Минус 40 000 рублей дадут при покупке в кредит. Еще 200 000 рублей скинут при сдаче прежнего автомобиля в трейд-ин. А если сдаваемый автомобиль тоже Suzuki добавят еще 20 000 рублей скидки за лояльность бренду. Аналогичным образом можно приобрести Suzuki Vitira со скидкой до 200 000 рублей, из которых 40 000 рублей - это скидка по программе «Сузуки Финанс» и 160 000 рублей – за трейд-ин.
2020-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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