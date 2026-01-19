Внутри — инновации и новые решения: что скрывают гигантские фургоны

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

19 января 2026, 14:08

В России представили необычные полуприцепы для перевозки почты. Новая техника удивляет деталями. Внутри - свежие инженерные решения. Ожидаются перемены в логистике.

В 2026 году отечественные производители удивили рынок новым проектом: для нужд «Почты России» были разработаны и выпущены полуприцепы, которые сразу привлекли внимание своими размерами и техническими особенностями. Как сообщает Комтранс, за создание этих гигантов отвечали компании «СибЕвроВэн» и Grunwald, объединившие усилия ради масштабного заказа.

Главная особенность новинки - внушительная длина кузова, достигающая 16 750 миллиметров. Это позволяет перевозить до 41 европалеты за одну поездку, а внутренний объем фургона составляет 110 кубических метров. Такой показатель - редкость даже для европейских стандартов, что сразу выделяет российскую разработку на фоне конкурентов.

Внутреннее пространство полуприцепа продумано до мелочей. Стенки выполнены из армированного пластика, окрашенного в фирменный синий цвет заказчика. Материал выбран не случайно: он устойчив к растрескиванию, не выцветает под воздействием ультрафиолета и сохраняет презентабельный вид даже после длительной эксплуатации. Это особенно важно для техники, которая ежедневно преодолевает сотни километров по разным регионам страны.

Инженеры предусмотрели и ряд других решений, которые делают эксплуатацию новых полуприцепов максимально удобной. Внутри установлены современные светодиодные светильники, обеспечивающие равномерное освещение даже в темное время суток. Для фиксации груза по всей длине кузова размещены такелажные рейки - теперь перевозка даже нестандартных отправлений не станет проблемой.

Фото: Grunwald

Особое внимание уделено маневренности. Задняя ось полуприцепа оснащена подъемным механизмом, что облегчает движение в стесненных условиях и позволяет экономить ресурс шин. Еще одна деталь - складной противоподкатный брус, который повышает безопасность при погрузке и разгрузке.

По информации Комтранс, такие полуприцепы станут новым стандартом для перевозки почтовых отправлений на дальние расстояния. Их появление может заметно изменить логистику «Почты России», повысив скорость и эффективность доставки. Впрочем, не исключено, что подобные решения заинтересуют и другие крупные компании, работающие в сфере грузоперевозок.

