Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 07:04

Российские шины теряют рынок: почему склады переполнены, а спрос уходит в Китай

Российские шины теряют рынок: почему склады переполнены, а спрос уходит в Китай

Почему водители выбирают китайские шины, а российские — пылятся на складах: парадокс рынка

Российские шины теряют рынок: почему склады переполнены, а спрос уходит в Китай

В 2026 году российские шинные заводы столкнулись с неожиданной проблемой: несмотря на возобновление производства, спрос на их продукцию остается низким. Водители все чаще предпочитают китайские шины, и это отражает глубокие перемены на рынке. Разбираемся, что стоит за этим трендом.

В 2026 году российские шинные заводы столкнулись с неожиданной проблемой: несмотря на возобновление производства, спрос на их продукцию остается низким. Водители все чаще предпочитают китайские шины, и это отражает глубокие перемены на рынке. Разбираемся, что стоит за этим трендом.

Ситуация на российском шинном рынке в 2026 году выглядит парадоксально: заводы внезапно заработали на полную мощность, однако склады забиты невостребованной продукцией. Водители массово переходят на китайские шины, и это уже не временный тренд, а устойчивая тенденция, отмечают эксперты.

Еще пару лет назад новые покрышки были в дефиците, а цены стремительно росли. Тогда многие автомобилисты надеялись, что с восстановлением производства проблемы сойдут на нет. Однако сегодня склады отечественных заводов переполнены, а спрос сместился в сторону китайских брендов. Причина — не только в цене, хотя она по-прежнему играет важную роль.

Главная претензия к любым шинам сегодня — несоответствие цены и качества. После ухода иностранных компаний и перехода на полностью российское производство себестоимость заметно выросла. При этом многие сервисы жалуются на проблемы с балансировкой новых покрышек: мастерам приходится тратить больше времени на установку, а водители отмечают ухудшение управляемости и повышенный шум, особенно на мокрой дороге. Изменения в составе резины и сырья, вызванные вынужденной заменой импортных компонентов, явно сказались на эксплуатационных характеристиках.

Еще одна серьезная проблема — ограниченный размерный ряд. Российские заводы по-прежнему ориентируются на диаметры до R17, тогда как большинство новых автомобилей из Китая комплектуются колесами R18 и выше. Владельцы Chery, Haval, Geely и других популярных марок просто не могут найти подходящие отечественные шины. В результате самый быстрорастущий сегмент рынка полностью отдан китайским производителям.

Показательно, что основными покупателями российских шин остаются владельцы подержанных иномарок и классических «Лад». Это самая экономичная и требовательная аудитория, для которой важен баланс цены и качества. Но даже здесь китайские бренды часто оказываются предпочтительнее: они предлагают более широкий ассортимент и стабильное качество за те же деньги.

Эксперты считают, что ситуация с шинами отражает системные проблемы российской промышленности: негибкость производства, слабую адаптацию к новым рыночным условиям и просчеты в маркетинге. Пока китайские компании быстро реагируют на спрос, отечественные заводы борются с последствиями собственной инерции. Как пишет «Дзен-Взгляд», выход из кризиса возможен только через инвестиции в современное оборудование, обновление модельного ряда и пересмотр ценовой политики.

В заключение важно отметить несколько фактов. По данным отраслевых аналитиков, доля Китая на российском рынке за последние два года выросла более чем вдвое. Российские производители пока не готовы предложить современные решения для новых моделей автомобилей. Для автомобилистов это означает, что выбор шин становится вопросом не только цены, но и безопасности, комфорта и наличия нужного типоразмера. В ближайшие годы ситуация может измениться только при условии существенных инвестиций и технологического обновления отрасли.

Для понимания масштабов проблемы стоит вспомнить, что похожие рыночные парадоксы уже встречались и в других сегментах автопрома. Например, в материале о причинах появления второй выхлопной трубы на современных автомобилях рассматривались технологические и маркетинговые нюансы, которые напрямую влияют на выбор покупателей

Упомянутые марки: Chery, Haval, Geely
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