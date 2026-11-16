16 ноября 2026, 06:48
Российские шипованные шины от 5500 рублей проверили в тестах — кто в лидерах
Российские шипованные шины от 5500 рублей проверили в тестах — кто в лидерах
Шипованные шины российского производства стоят от 5500 рублей за 16-дюймовый размер. Тесты показывают, где модели сохраняют устойчивость, а где уступают на льду или шумят на асфальте; цены премиальных вариантов доходят до 20 тысяч рублей за шину.
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18.11.2026, 17:25
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18.11.2026, 15:15
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17.11.2026, 20:58
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В 2022 году Кировский завод продал около 3400 единиц техники, это рекорд XXI века. К-700 сняли с производства еще в 2002-м. Нынешняя линейка включает сельскохозяйственные и промышленные тракторы, завод выпускает и дорожные машины.Читать далее
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