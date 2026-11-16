С наступлением холодов вопрос выбора зимних шин становится для автомобилистов одним из самых актуальных: от сцепления с дорогой зависят не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. По данным опроса «Автостата», шипованные шины предпочитают 77,2% российских водителей, тогда как фрикционные выбирают лишь 22,8%. Во многих регионах именно шипы обеспечивают лучшее сцепление на обледенелых дорогах и в снежной каше, однако даже доступная цена нередко сопровождается компромиссами — шины могут подвести при торможении или оказаться слишком шумными на асфальте.

Что показало исследование «Российской газеты»

«Российская газета» изучила результаты испытаний и отзывы о шести моделях, выпускаемых в России. Разброс цен впечатляет: Viatti Nordico 2 стартует от 5500 рублей за 16-дюймовую шину, а премиальные предложения обходятся заметно дороже. При этом сравнивать модели стоит не только по стоимости — важно учитывать особенности поведения каждой шины.

Премиальный сегмент: сцепление и компромиссы

Среди дорогих вариантов выделяется Gislaved One W — флагманская шипованная модель, которая, по данным издания, «владеет кордиантом» в 2026 году. Шины выпускают в Калуге на предприятии, ранее принадлежавшем Continental. В центральной части протектора шипов нет: ламели видны на площади контакта, а шипы размещены в плечевых зонах и помогают сохранять устойчивость на снегу и льду. На погонный метр приходится 110 шипов, общее количество зависит от размера — от 216 до 286.

Модель доступна в 75 типоразмерах с посадочным диаметром от 16 до 22 дюймов. Тестировщики отмечают неравномерное поведение на разных покрытиях, а на скорости 90–100 км/ч шины шумят. На льду сцепление уступает Ikon Autograph Ice 10. Цена составляет 11 500 рублей за 16-дюймовый размер и 17 000 рублей за 17-дюймовый.

В Воронеже выпускают Pirelli Ice Zero 2 для легковых автомобилей и Scorpion Ice Zero 2 для кроссоверов и внедорожников. Шип Dual Stud сочетает карбидовольфрамовый сердечник с алюминиевыми вставками. Количество шипов увеличено со 130 до 190. Предусмотрены 24 линии контакта, а направленные каналы отводят воду и слякоть.

В обсуждениях отмечают поведение на сухом асфальте: оно выглядит неидеальным. Усиленная Scorpion хуже справляется с неровностями и может шуметь при плюсовой температуре. Ориентир по цене — около 13 тысяч рублей за 16-дюймовый размер и 19 тысяч за 17-дюймовый.

Ikon Autograph Ice 10: ставка на нагрузку и гарантию

Ikon Autograph Ice 10 производят во Всеволожске. Система DoubleBite рассчитывает продольные и поперечные нагрузки, а первая модель входит в число сильных предложений среди конкурентов. В описании журнала «За рулем» указаны два типа шипов с характерной формой сердечника — их размещают в центральной и плечевой зонах. Легкая версия имеет направленный протектор и бескамерную конструкцию. Для размера 205/60 R16 указаны индексы нагрузки и скорости 96T.

Внедорожная версия Autograph Ice 10 создана для более солидных кроссоверов и внедорожников: у нее усиленный каркас и боковины, а в корде применены синтетические и стальные элементы большего размера. Для размера 225/60 R17 заявлены индексы 103T и пятилетняя гарантия. Н

а укатанном снегу Autograph Ice 10 уверенно держит курс, однако при резком маневре на льду снос иногда приходится корректировать. Тестировщики также отмечают податливость боковины при быстрых перестройках, а на высокой скорости слышен гул. Базовая цена начинается от 12 500 рублей за 15-дюймовую шину и доходит до 20 000 за 17-дюймовую.

Розничная стоимость зависит от типоразмера: шина 205/60 R16 96T выставлялась примерно за 16 068 рублей, внедорожная 225/60 R17 103T — примерно за 25 411 рублей за штуку. По публикации 74.ru, комплект внедорожной версии Autograph Ice 10 стоил около 100 тысяч рублей.

Доступные модели: цена и поведение на дороге

Среди доступных вариантов — Cordiant Sno-Max 7000, который выпускают в Ульяновске на заводе Gislaved. Направленные протекторы и центральное ребро обеспечивают сохранение траектории, клиновидные прорези — контроль на грязи и снегу. Основания шипов закреплены в жестком подканавочном слое. Однако на льду тормозной путь может оказаться более продолжительным, чем у альтернатив, а при старте возможна пробуксовка. Владельцы также отмечают гул на сухом асфальте. Цена 16-дюймового комплекта начинается от 7500 рублей за шину.

Torero MP 30 производится в Калуге на бывшем предприятии Continental. Направленный протектор со «снежными карманами» рассчитан на движение по снегу, а два центральных зигзагообразных ребра отвечают за курсовую устойчивость. Владельцы хвалят умеренный шум и ресурс, но выдающихся результатов на льду модель не показывает. При агрессивной езде шипы могут выпасть, а на сухом асфальте гул особенно заметен выше 80 км/ч. Шины стоят 7450 рублей в 16-дюймовом размере и 9000 — в 17-дюймовом.

Viatti Nordico 2: больше шипов — больше вопросов

У Viatti Nordico 2 количество шипов выросло примерно на 80% по сравнению с Viatti Brina Nordico. Модель выпускают на Нижнекамском шинном комплексе Kama Tyres. В стандарте 225/55 R17 установлено 190 шипов, распределенных по 34 дорожкам. Ламели и ромбовидные блоки помогают держать курс, а канавки отводят слякоть. При выборе стоит учитывать ограничения: владельцы жалуются на шум и торможение на мокром асфальте. Для активной езды по сухому покрытию Nordico 2 подходит хуже, поскольку нагрузка на шипы растет. Цена начинается от 5500 рублей за 16 дюймов и составляет 9500 рублей за 17-дюймовый размер.

Что важно учитывать при покупке

Зимняя подготовка автомобиля не ограничивается выбором шин, но именно от них во многом зависит поведение машины на скользкой дороге. Важна и стоимость: Андрей Мершиев, владелец и руководитель автосервиса Fit Service, оценивает общий рост цен за год примерно на 10–15% и отмечает разницу между брендами и размерами. По его словам, правильно сравнивать одну модель в одинаковых типоразмерах. В продаже встречаются Cordiant и Viatti, а среди других вариантов — Ikon и Gislaved. Есть предложения Linglong, Sailun, Pirelli и Yokohama; Michelin и Continental доступны через альтернативные поставки.