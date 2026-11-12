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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 09:28

Бюджет за 5500 рублей против флагманов из Калуги и Всеволожска: какие шипованные шины действительно держат удар в гололед?

Бюджет за 5500 рублей против флагманов из Калуги и Всеволожска: какие шипованные шины действительно держат удар в гололед?

Почему новые зимние шины Pirelli, Cordiant и Viatti вызывают споры у водителей? Честный обзор моделей от 5,5 до 25 тысяч рублей

Бюджет за 5500 рублей против флагманов из Калуги и Всеволожска: какие шипованные шины действительно держат удар в гололед?

Российская газета сопоставила шесть шипованных моделей: от 5500 рублей за шину до премиального сегмента. Разница заметна не только в цене: у каждой модели есть ограничения на льду или асфальте. Разбираем результаты тестов и тонкости перед покупкой.

Российская газета сопоставила шесть шипованных моделей: от 5500 рублей за шину до премиального сегмента. Разница заметна не только в цене: у каждой модели есть ограничения на льду или асфальте. Разбираем результаты тестов и тонкости перед покупкой.

По данным «Автостата», шипованные шины выбирают 77,2% российских водителей, фрикционные - 22,8%. В регионах с обледенелыми дорогами и снежной кашей цена важна, но не меньше значит поведение покрышек на разных покрытиях. «Российская газета» изучила тесты и отзывы о шести моделях, выпускаемых в России.

Премиальные модели

Холдинг Cordiant представил Gislaved One W в 2026 году. Флагман выпускают в Калуге, на бывшем предприятии Continental. В центре протектора шипов нет: ламели увеличивают площадь контакта, а шипы по краям помогают удерживать устойчивость на снегу и льду. На погонный метр приходится около 110 шипов; общее количество зависит от размера и составляет от 216 до 286. Модель доступна в 75 типоразмерах, от 16 до 22 дюймов.

В сравнительных обзорах Echo Москвы и Pandia модель называют сбалансированной на снегу и льду, а также на сухом асфальте. Но при скорости 90-100 км/ч и выше шины шумят. На льду сцепление уступает Ikon Autograph Ice 10. Цена начинается примерно от 11 500 рублей за размер 16 дюймов и достигает 17 000 рублей за 17-дюймовый.

Pirelli Ice Zero 2 предназначена для легковых автомобилей, а Scorpion Ice Zero 2 - для кроссоверов и внедорожников. Обе модели выпускают в Воронеже. Шип Dual Stud получил карбидовольфрамовый сердечник и алюминиевое основание. Количество шипов выросло со 130 до 190, они образуют 24 линии контакта. Направленные канавки отводят воду и снежную кашу.

На сухом асфальте при маневрах эти шины ведут себя неидеально. Усиленная Scorpion хуже проходит мелкие неровности и может шуметь при плюсовой температуре. Стоимость составляет около 13 тысяч рублей за размер 16 дюймов и 19 тысяч за 17-дюймовый.

Ikon Autograph Ice 10 выпускают во Всеволожске. Двойная ошиповка DoubleBite рассчитана на продольные и поперечные нагрузки. На льду модель входит в количество сильных предложений среди конкурентов. В описании журнала «За рулем» указаны два типа шипов с особой формой сердечника. Их устанавливают в центральной и плечевой зонах.

У легковой версии направленный протектор и бескамерная конструкция. Для размера 205/60 R16 указаны индексы 96T. Autograph Ice 10 SUV рассчитана на более тяжелые кроссоверы и внедорожники. У нее усилены каркас и боковины, а в корде применены синтетические и стальные нити большего сечения. Для размера 225/60 R17 заявлены индексы 103T и пятилетняя гарантия.

На укатанном снегу Autograph Ice 10 уверенно держит курс, но резкий маневр на льду иногда требует поправки рулем. Тестировщики также отмечают податливую боковину при быстрых перестроениях и гул на высокой скорости. Цены начинаются от 12 500 рублей за 15-дюймовую шину и доходят до 20 000 за 17-дюймовую. В рознице 205/60 R16 96T предлагалась примерно за 16 068 рублей, а SUV 225/60 R17 103T - за 25 411 рублей за штуку. В публикации 74.ru комплект Autograph Ice 10 SUV оценивался примерно в 100 тысяч рублей. В других розничных карточках модели указывались цены 26 635 рублей за размер 245/45 R18 и 28 260 рублей за SUV 255/55 R20.

Доступные варианты

Cordiant Sno-Max 7000 выпускают в Ульяновске на заводе Gislaved. Направленный протектор и центральное ребро помогают держать траекторию, а клиновидные прорези отводят влагу, грязь и снег. Основания шипов закреплены в жестком подканавочном слое. На льду тормозной путь может оказаться длиннее, чем у части конкурентов, а при старте возможны пробуксовки. Владельцы отмечают гул на сухом асфальте. Цена 16-дюймовых шин начинается от 7500 рублей.

Torero MP 30 делают в Калуге на бывшем предприятии Continental. Направленный протектор со «снежными карманами» помогает на снегу, а два центральных зигзагообразных ребра поддерживают курсовую устойчивость. Модель хвалят за умеренный шум и ресурс, но выдающихся результатов на льду она не показывает. При агрессивной езде шипы могут выпадать. На сухом асфальте гул особенно заметен выше 80 км/ч. Шина 16 дюймов стоит 7450 рублей, 17 дюймов - 9000.

Viatti Nordico 2 выпускают на Нижнекамском шинном комплексе Kama Tyres. По сравнению с Viatti Brina Nordico количество шипов выросло примерно на 80%. В размере 225/55 R17 их 190, они распределены по 34 дорожкам. Ламели и ромбовидные блоки помогают держать курс, а канавки отводят слякоть.

Владельцы жалуются на шум на шоссе и торможение на мокром асфальте. Для активной езды по сухому покрытию модель подходит хуже: нагрузка на шипы растет. Цена начинается от 5500 рублей за размер 16 дюймов и составляет 9500 рублей за 17-дюймовый.

У шипованных моделей в этой подборке заметно различаются цены даже внутри одного бренда: стоимость зависит от типоразмера и продавца. Андрей Мершиев, собственник и руководитель автосервиса Fit Service, оценивает общий рост цен за год примерно в 10-15%. Он советует сравнивать одну модель в одинаковом типоразмере. В продаже встречаются Cordiant и Viatti, а также Ikon, Gislaved, Linglong, Sailun, Pirelli и Yokohama; Michelin и Continental доступны через альтернативные поставки.

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