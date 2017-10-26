26 октября 2017, 12:24

Российские тюнеры создали Grand Patriot

Отечественное тюнинг-ателье General Performance разработало стайлинг-пакет для внедорожника UAZ Patriot. В этом исполнении автомобиль приобрел приставку Grand к названию и 200 000 к стоимости.
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Российские тюнеры создали Grand Patriot УАЗ Патриот

УАЗ Патриот Стиль 2.7 МТ 4х4
2.7 л, 135 л.с
Механическая 5-ступенчатая
150 км/ч
4785 x 1900 x 2005 мм
полный
АИ-92
1 055 000 руб
Все характеристики
В Сети появились изображения доработанного «Патриота». В комплект изменений входит увеличенный передний бампер с видоизмененной решеткой радиатора. Колесные арки обзавелись расширителями, а на порогах появились декоративные накладки. С таким набором любителям бездорожья стоит быть аккуратнее - доработанный бампер расположен ниже оригинального, да и пластиковые детали не всегда смогут выдержать испытание дикими дорогами. Задний бампер тоже подвергся изменениям - он стал более агрессивным и его дополнили диффузором и новыми патрубками выхлопной системы.

По словам создателей, такой комплект придает отечественному внедорожнику более серьезный вид и солидный имидж. Инженеров вдохновил опыт иностранных коллег, которые выпускают пакеты персонализации для ведущих мировых производителей - Mansory, Brabus, Hamann и др. Тюнеры планируют выпустить оригинальные кованые колесные диски для «Патриота» и набор доработок для двигателя, но пока детали этого проекта не разглашаются.

По предварительным данным, данный пакет увеличит стоимость внедорожника на 200 000 рублей. Ожидается, что сделать из своего "Патриота" grand-версию можно будет у официальных дилеров марки.

Дизайн и тюнинг UAZ Patriot, 3163

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Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
UAZ Patriot обзавелся мультимедийной системой
Очень неплохая мультимедийка, судя по характеристикам. Потихоньку уходим от магнитол из 90-х - это хорошо!!Плюс инет, без него как без рук теперь.... Ждем
Кирилл
«УАЗ» подготовил «Патриот» к дикому бездорожью
Лебедочка - это приятно. То, что доктор прописал, так сказать. Давно ждали и вот наконец теперь она есть. Спасибо заводу - теперь Патрик стал еще внедорожнее.
Пётр
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Российские тюнеры создали Grand Patriot
{{params_57258}}В Сети появились изображения доработанного «Патриота». В комплект изменений входит увеличенный передний бампер с видоизмененной решеткой радиатора. Колесные арки обзавелись расширителями, а на порогах появились декоративные накладки. С таким набором любителям бездорожья стоит быть аккуратнее - доработанный бампер расположен ниже оригинального, да и пластиковые детали не всегда смогут выдержать испытание дикими дорогами. Задний бампер тоже подвергся изменениям - он стал более агрессивным и его дополнили диффузором и новыми патрубками выхлопной системы.По словам создателей, такой комплект придает отечественному внедорожнику более серьезный вид и солидный имидж. Инженеров вдохновил опыт иностранных коллег, которые выпускают пакеты персонализации для ведущих мировых производителей - Mansory, Brabus, Hamann и др. Тюнеры планируют выпустить оригинальные кованые колесные диски для «Патриота» и набор доработок для двигателя, но пока детали этого проекта не разглашаются.По предварительным данным, данный пакет увеличит стоимость внедорожника на 200 000 рублей. Ожидается, что сделать из своего "Патриота" grand-версию можно будет у официальных дилеров марки.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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