26 октября 2017, 12:24
Российские тюнеры создали Grand Patriot
Отечественное тюнинг-ателье General Performance разработало стайлинг-пакет для внедорожника UAZ Patriot. В этом исполнении автомобиль приобрел приставку Grand к названию и 200 000 к стоимости.
|УАЗ Патриот Стиль 2.7 МТ 4х4
|2.7 л, 135 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|150 км/ч
|4785 x 1900 x 2005 мм
|полный
|АИ-92
|1 055 000 руб
|Все характеристики
По словам создателей, такой комплект придает отечественному внедорожнику более серьезный вид и солидный имидж. Инженеров вдохновил опыт иностранных коллег, которые выпускают пакеты персонализации для ведущих мировых производителей - Mansory, Brabus, Hamann и др. Тюнеры планируют выпустить оригинальные кованые колесные диски для «Патриота» и набор доработок для двигателя, но пока детали этого проекта не разглашаются.
По предварительным данным, данный пакет увеличит стоимость внедорожника на 200 000 рублей. Ожидается, что сделать из своего "Патриота" grand-версию можно будет у официальных дилеров марки.
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Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Очень неплохая мультимедийка, судя по характеристикам. Потихоньку уходим от магнитол из 90-х - это хорошо!!Плюс инет, без него как без рук теперь.... Ждем
Лебедочка - это приятно. То, что доктор прописал, так сказать. Давно ждали и вот наконец теперь она есть. Спасибо заводу - теперь Патрик стал еще внедорожнее.
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