очему машина не заводится зимой: ученые нашли причину в нефтепереработке и предложили решение

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 10:59

Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти

Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.

Для российских автомобилистов стабильное качество топлива - не просто вопрос комфорта, а реальная экономия и надежность в любую погоду. Новость о том, что отечественные ученые разработали способ точнее разделять нефть на фракции, напрямую влияет на то, что заливается в бак каждого водителя. Ведь от правильной настройки процесса зависит, насколько чистым и эффективным будет бензин или дизель на заправках.

Сегодня из одного барреля нефти получают не только бензин, но и керосин, дизель, пластик, асфальт и даже компоненты для косметики. Чтобы отделить эти продукты, сырье нагревают в специальных колоннах: легкие вещества испаряются при низких температурах, тяжелые - при высоких. Однако границы между ними до сих пор определяли по методике XIX века, где погрешность могла достигать 10-15 градусов. Это приводило к тому, что тяжелые фракции попадали в бензин, а легкие - терялись в дизеле или мазуте.

В результате заводы ежегодно теряли сотни тысяч тонн ценного сырья, а автомобилисты сталкивались с неприятностями: зимой двигатель плохо заводился, а летом топливо с примесями оставляло нагар и увеличивало расход. Причина - невозможность точно определить, при какой температуре начинается и заканчивается испарение каждой фракции. Традиционные приборы фиксировали только промежуточные точки, а начало и конец кипения оставались «в тени».

Российские ученые из Пермского Политеха совместно с инженерами ООО «Промышленная кибернетика» предложили новый математический метод, выяснил 110km.ru. Теперь, используя надежные данные о том, при какой температуре испаряется 10%, 50% и 90% топлива, можно с точностью до 3 градусов вычислить реальные границы между фракциями. Это позволяет инженерам настраивать процесс так, чтобы бензин и дизель получались максимально чистыми, а потери сырья сводились к минимуму.

В ходе испытаний на реальных образцах керосина и дизеля специалисты впервые смогли точно рассчитать температуру появления первых пар: для керосина - 144,1°C, для дизеля - 202,3°C. Также удалось определить температуру полного испарения, что раньше было практически невозможно из-за особенностей самих продуктов. Построенные графики показали, насколько сильно фракции пересекаются друг с другом, и позволили выявить, где именно колонна работает неэффективно.

Как отмечают разработчики, теперь инженеры могут самостоятельно рассчитывать ключевые параметры, не полагаясь на устаревшие методы. Это особенно важно для российских НПЗ, где каждая тонна сырья на счету. Для водителей это означает, что на заправках будет меньше топлива с тяжелыми примесями, а дизель сохранит нужные смазывающие свойства даже в морозы.

По имеющимся данным, ошибка в 10 градусов на границе фракций может приводить к тому, что тысячи тонн бензина или дизеля ежегодно уходят не в тот продукт. Новый подход позволяет избежать таких потерь и повысить стабильность качества топлива. Кроме того, предложенная методика может найти применение не только в нефтепереработке, но и в других отраслях, где важно точно определять границы между компонентами сложных смесей.

Для справки: современные НПЗ используют фракционирование нефти в колоннах высотой с многоэтажный дом, где каждый градус температуры влияет на состав конечного продукта. Внедрение новых расчетных методов может существенно повысить эффективность производства и снизить риски брака. В долгосрочной перспективе это приведет к более стабильным ценам и лучшему качеству топлива для всех автомобилистов.

