очему машина не заводится зимой: ученые нашли причину в нефтепереработке и предложили решение

28 мая 2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.
Для российских автомобилистов стабильное качество топлива - не просто вопрос комфорта, а реальная экономия и надежность в любую погоду. Новость о том, что отечественные ученые разработали способ точнее разделять нефть на фракции, напрямую влияет на то, что заливается в бак каждого водителя. Ведь от правильной настройки процесса зависит, насколько чистым и эффективным будет бензин или дизель на заправках.
Сегодня из одного барреля нефти получают не только бензин, но и керосин, дизель, пластик, асфальт и даже компоненты для косметики. Чтобы отделить эти продукты, сырье нагревают в специальных колоннах: легкие вещества испаряются при низких температурах, тяжелые - при высоких. Однако границы между ними до сих пор определяли по методике XIX века, где погрешность могла достигать 10-15 градусов. Это приводило к тому, что тяжелые фракции попадали в бензин, а легкие - терялись в дизеле или мазуте.
В результате заводы ежегодно теряли сотни тысяч тонн ценного сырья, а автомобилисты сталкивались с неприятностями: зимой двигатель плохо заводился, а летом топливо с примесями оставляло нагар и увеличивало расход. Причина - невозможность точно определить, при какой температуре начинается и заканчивается испарение каждой фракции. Традиционные приборы фиксировали только промежуточные точки, а начало и конец кипения оставались «в тени».
Российские ученые из Пермского Политеха совместно с инженерами ООО «Промышленная кибернетика» предложили новый математический метод, выяснил 110km.ru. Теперь, используя надежные данные о том, при какой температуре испаряется 10%, 50% и 90% топлива, можно с точностью до 3 градусов вычислить реальные границы между фракциями. Это позволяет инженерам настраивать процесс так, чтобы бензин и дизель получались максимально чистыми, а потери сырья сводились к минимуму.
В ходе испытаний на реальных образцах керосина и дизеля специалисты впервые смогли точно рассчитать температуру появления первых пар: для керосина - 144,1°C, для дизеля - 202,3°C. Также удалось определить температуру полного испарения, что раньше было практически невозможно из-за особенностей самих продуктов. Построенные графики показали, насколько сильно фракции пересекаются друг с другом, и позволили выявить, где именно колонна работает неэффективно.
Как отмечают разработчики, теперь инженеры могут самостоятельно рассчитывать ключевые параметры, не полагаясь на устаревшие методы. Это особенно важно для российских НПЗ, где каждая тонна сырья на счету. Для водителей это означает, что на заправках будет меньше топлива с тяжелыми примесями, а дизель сохранит нужные смазывающие свойства даже в морозы.
По имеющимся данным, ошибка в 10 градусов на границе фракций может приводить к тому, что тысячи тонн бензина или дизеля ежегодно уходят не в тот продукт. Новый подход позволяет избежать таких потерь и повысить стабильность качества топлива. Кроме того, предложенная методика может найти применение не только в нефтепереработке, но и в других отраслях, где важно точно определять границы между компонентами сложных смесей.
Для справки: современные НПЗ используют фракционирование нефти в колоннах высотой с многоэтажный дом, где каждый градус температуры влияет на состав конечного продукта. Внедрение новых расчетных методов может существенно повысить эффективность производства и снизить риски брака. В долгосрочной перспективе это приведет к более стабильным ценам и лучшему качеству топлива для всех автомобилистов.
Похожие материалы
-
30.05.2026, 09:13
Geely и Haval глазами владельцев: что важнее - стиль, надежность или экономия
Владельцы Geely и Haval делятся свежими впечатлениями о своих автомобилях: от дизайна и эргономики до расхода топлива и стоимости обслуживания. Аналитика отзывов и независимых опросов показывает, как меняются предпочтения на российском рынке и какие нюансы стоит учитывать при выборе между этими брендами.Читать далее
-
30.05.2026, 07:10
Редкие мотоциклы «Иж»: почему перспективные модели так и не вышли на рынок
Многие разработки Ижевского завода могли изменить рынок мотоциклов в СССР, но по ряду причин так и остались экспериментами. Почему перспективные модели не дошли до массового производства - разбираемся на примерах забытых прототипов.Читать далее
-
30.05.2026, 06:59
Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы
Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.Читать далее
-
30.05.2026, 06:22
Почему дилеры обещают авто в наличии, а на месте предлагают другие условия
Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда по телефону им подтверждают наличие нужного автомобиля, а в автосалоне выясняется, что его нет. Разбираемся, почему дилеры используют такие схемы, как не потерять время и деньги, и какие документы стоит запросить заранее.Читать далее
-
29.05.2026, 19:04
Как Dacia из социалистической Румынии стала мировым брендом и пережила эпоху перемен
История Dacia - единственного бренда соцлагеря, который не только выжил после распада системы, но и стал популярным в Европе. Почему румынский опыт оказался уникальным и что отличало Dacia от других марок Восточного блока - в нашем материале.Читать далее
-
29.05.2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.Читать далее
-
29.05.2026, 18:38
Когда и почему стоит отключать функцию Auto Hold в современных автомобилях
Auto Hold облегчает жизнь водителя в городских пробках, но не всегда его использование оправдано. В каких ситуациях отключение этой функции становится необходимым для безопасности и удобства - разбираемся на примерах и с учетом мнения экспертов.Читать далее
-
29.05.2026, 18:16
Цены на новые двигатели для Lada и китайских авто: сколько стоит замена в 2026 году
В 2026 году вопрос замены двигателя стал особенно актуальным для владельцев Lada и китайских автомобилей. Разбираемся, сколько стоит новый мотор для самых продаваемых моделей, и почему выбор между ремонтом и покупкой нового агрегата становится все сложнее.Читать далее
-
29.05.2026, 17:14
Москвич M90: новый кроссовер с турбомотором 2.0 л, АКПП ZF и 4WD за 4,2 млн рублей
В России стартовали продажи Москвич M90 - крупного кроссовера с полным приводом и богатым оснащением. Модель вызывает оживленные обсуждения из-за высокой стоимости и отсутствия российских компонентов, что отражает тренды рынка.Читать далее
-
29.05.2026, 17:04
Когда и зачем отключать ESP: скрытые режимы и реальные последствия
Многие водители даже не догадываются, что у кнопки ESP есть скрытые функции и разные режимы отключения. Разбираемся, когда система стабилизации становится помощником, а когда - препятствием.Читать далее
Похожие материалы
-
30.05.2026, 09:13
Geely и Haval глазами владельцев: что важнее - стиль, надежность или экономия
Владельцы Geely и Haval делятся свежими впечатлениями о своих автомобилях: от дизайна и эргономики до расхода топлива и стоимости обслуживания. Аналитика отзывов и независимых опросов показывает, как меняются предпочтения на российском рынке и какие нюансы стоит учитывать при выборе между этими брендами.Читать далее
-
30.05.2026, 07:10
Редкие мотоциклы «Иж»: почему перспективные модели так и не вышли на рынок
Многие разработки Ижевского завода могли изменить рынок мотоциклов в СССР, но по ряду причин так и остались экспериментами. Почему перспективные модели не дошли до массового производства - разбираемся на примерах забытых прототипов.Читать далее
-
30.05.2026, 06:59
Какие рамные внедорожники еще можно купить в России: цены, особенности, нюансы
Рамные внедорожники остаются востребованными в России благодаря своей выносливости и проходимости. Разбираемся, какие модели доступны на рынке в 2026 году, сколько они стоят и чем отличаются друг от друга.Читать далее
-
30.05.2026, 06:22
Почему дилеры обещают авто в наличии, а на месте предлагают другие условия
Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда по телефону им подтверждают наличие нужного автомобиля, а в автосалоне выясняется, что его нет. Разбираемся, почему дилеры используют такие схемы, как не потерять время и деньги, и какие документы стоит запросить заранее.Читать далее
-
29.05.2026, 19:04
Как Dacia из социалистической Румынии стала мировым брендом и пережила эпоху перемен
История Dacia - единственного бренда соцлагеря, который не только выжил после распада системы, но и стал популярным в Европе. Почему румынский опыт оказался уникальным и что отличало Dacia от других марок Восточного блока - в нашем материале.Читать далее
-
29.05.2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.Читать далее
-
29.05.2026, 18:38
Когда и почему стоит отключать функцию Auto Hold в современных автомобилях
Auto Hold облегчает жизнь водителя в городских пробках, но не всегда его использование оправдано. В каких ситуациях отключение этой функции становится необходимым для безопасности и удобства - разбираемся на примерах и с учетом мнения экспертов.Читать далее
-
29.05.2026, 18:16
Цены на новые двигатели для Lada и китайских авто: сколько стоит замена в 2026 году
В 2026 году вопрос замены двигателя стал особенно актуальным для владельцев Lada и китайских автомобилей. Разбираемся, сколько стоит новый мотор для самых продаваемых моделей, и почему выбор между ремонтом и покупкой нового агрегата становится все сложнее.Читать далее
-
29.05.2026, 17:14
Москвич M90: новый кроссовер с турбомотором 2.0 л, АКПП ZF и 4WD за 4,2 млн рублей
В России стартовали продажи Москвич M90 - крупного кроссовера с полным приводом и богатым оснащением. Модель вызывает оживленные обсуждения из-за высокой стоимости и отсутствия российских компонентов, что отражает тренды рынка.Читать далее
-
29.05.2026, 17:04
Когда и зачем отключать ESP: скрытые режимы и реальные последствия
Многие водители даже не догадываются, что у кнопки ESP есть скрытые функции и разные режимы отключения. Разбираемся, когда система стабилизации становится помощником, а когда - препятствием.Читать далее