Российские ученые придумали летающий автомобиль
Разработчики подчеркивают, что внешность аэромобиля будет похожа именно на автомобиль, чем не могут похвастаться зарубежные аналоги. Создатели сообщают, что транспортное средство не будет подниматься в воздух как вертолет и предназначено для преодоления расстояния в черте города. Для междугородних перелетов Furia N1 не подойдет - время полета не превысит пяти минут.
Там, где у обычного автомобиля расположено багажное отделение, у летающего спорткара разместилась реактивная силовая установка. Внутри модели установлены два пассажирских кресла, а кузов выполнен из углепластика.
В настоящее время изобретатели ищут инвестора, чтобы появились ресурсы для продолжения разработки и начала дорожных испытаний. Представители бюро сообщают, что эта модель не предназначена для каждой семьи со средним доходом - ее окончательная стоимость будет достаточно высока. Да и прогнозируют распространение аэромобилей не раньше, чем через 150 лет.
Ранее сообщалось, что отечественная компания «ПромСервис» намерена построить первый российский летающий автомобиль. Их разработка предполагает систему вертикального взлета и посадки.
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