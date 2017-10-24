24 октября 2017, 16:32

Российские ученые придумали летающий автомобиль

Отечественное конструкторское бюро «4232» обнародовало макет своего первого летающего спорткара, получившего название Furia N1. Транспорт рассчитан на двоих пассажиров.
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Разработчики подчеркивают, что внешность аэромобиля будет похожа именно на автомобиль, чем не могут похвастаться зарубежные аналоги. Создатели сообщают, что транспортное средство не будет подниматься в воздух как вертолет и предназначено для преодоления расстояния в черте города. Для междугородних перелетов Furia N1 не подойдет - время полета не превысит пяти минут.

Там, где у обычного автомобиля расположено багажное отделение, у летающего спорткара разместилась реактивная силовая установка. Внутри модели установлены два пассажирских кресла, а кузов выполнен из углепластика.

В настоящее время изобретатели ищут инвестора, чтобы появились ресурсы для продолжения разработки и начала дорожных испытаний. Представители бюро сообщают, что эта модель не предназначена для каждой семьи со средним доходом - ее окончательная стоимость будет достаточно высока. Да и прогнозируют распространение аэромобилей не раньше, чем через 150 лет.

Ранее сообщалось, что отечественная компания «ПромСервис» намерена построить первый российский летающий автомобиль. Их разработка предполагает систему вертикального взлета и посадки.

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Российские ученые придумали летающий автомобиль
{{material_id}}Разработчики подчеркивают, что внешность аэромобиля будет похожа именно на автомобиль, чем не могут похвастаться зарубежные аналоги. Создатели сообщают, что транспортное средство не будет подниматься в воздух как вертолет и предназначено для преодоления расстояния в черте города. Для междугородних перелетов Furia N1 не подойдет - время полета не превысит пяти минут.Там, где у обычного автомобиля расположено багажное отделение, у летающего спорткара разместилась реактивная силовая установка. Внутри модели установлены два пассажирских кресла, а кузов выполнен из углепластика. В настоящее время изобретатели ищут инвестора, чтобы появились ресурсы для продолжения разработки и начала дорожных испытаний. Представители бюро сообщают, что эта модель не предназначена для каждой семьи со средним доходом - ее окончательная стоимость будет достаточно высока. Да и прогнозируют распространение аэромобилей не раньше, чем через 150 лет.Ранее сообщалось, что отечественная компания «ПромСервис» намерена построить первый российский летающий автомобиль. Их разработка предполагает систему вертикального взлета и посадки.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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