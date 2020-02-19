Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 февраля 2020, 22:12

Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris

  • 280
  • 0
Фото: zr.ru
Российские полицейские будут ездить на «Солярисах». Компания Hyundai в ближайшее время запустит серийное производство седанов Solaris, предназначенных специально для оперативных служб МВД России.
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris

Фото: zr.ru

Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris

Фото: zr.ru

Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris

Фото: zr.ru

Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris

Фото: zr.ru

Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris

Фото: zr.ru

Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
Ранее мы писали
На петербургском заводе Hyundai прошла официальная презентация рестайлингового седана Solaris. Первые экземпляры ...
Читать далее
Сотрудники МВД России, а именно в полиции и ДПС, скоро смогут по достоинству оценить 123-сильные Hyundai Solaris. Специальные транспортные средства уже числятся в базе ОТТС. Собирать «Солярисы» для российских полицейских будут в Санкт-Петербурге.

Полицейские «Солярисы» по техническим параметрам никак не будут отличаться от гражданской версии. Никаких супер заряженных моторов или спортивного стиля. Есть некоторые изменения в ОТТС для установки спецоборудования: допуск в 30 кг по снаряженной массе и 131 мл по высоте. Также у полицейских машин будут задние брызговики.

Для сотрудников МВД Hyundai укомплектует Solaris стандартными двигателями 100 и 123 л.с. Агрегаты идут в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом».

Самый мощный автомобиль в российской полиции, как пишет motor.ru, это Mercedes-AMG GLS 63 с 5,5-литровым мотором V8 и мощностью 585 л.с.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Названы лучшие автомобили для такси
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Хундай
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Hyundai Solaris
Объявления о продаже Hyundai Solaris
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 23 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
{{material_128988}}Сотрудники МВД России, а именно в полиции и ДПС, скоро смогут по достоинству оценить 123-сильные Hyundai Solaris. Специальные транспортные средства уже числятся в базе ОТТС. Собирать «Солярисы» для российских полицейских будут в Санкт-Петербурге.Полицейские «Солярисы» по техническим параметрам никак не будут отличаться от гражданской версии. Никаких супер заряженных моторов или спортивного стиля. Есть некоторые изменения в ОТТС для установки спецоборудования: допуск в 30 кг по снаряженной массе и 131 мл по высоте. Также у полицейских машин будут задние брызговики.Для сотрудников МВД Hyundai укомплектует Solaris стандартными двигателями 100 и 123 л.с. Агрегаты идут в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом».Самый мощный автомобиль в российской полиции, как пишет motor.ru, это Mercedes-AMG GLS 63 с 5,5-литровым мотором V8 и мощностью 585 л.с.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Челябинск Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться