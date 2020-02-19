19 февраля 2020, 22:12
Российских полицейских посадят на Hyundai Solaris
- 280
- 0
Фото: zr.ru
Российские полицейские будут ездить на «Солярисах». Компания Hyundai в ближайшее время запустит серийное производство седанов Solaris, предназначенных специально для оперативных служб МВД России.
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Фото: zr.ru
Ранее мы писали
На петербургском заводе Hyundai прошла официальная презентация рестайлингового седана Solaris. Первые экземпляры ...Читать далее
Полицейские «Солярисы» по техническим параметрам никак не будут отличаться от гражданской версии. Никаких супер заряженных моторов или спортивного стиля. Есть некоторые изменения в ОТТС для установки спецоборудования: допуск в 30 кг по снаряженной массе и 131 мл по высоте. Также у полицейских машин будут задние брызговики.
Для сотрудников МВД Hyundai укомплектует Solaris стандартными двигателями 100 и 123 л.с. Агрегаты идут в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом».
Самый мощный автомобиль в российской полиции, как пишет motor.ru, это Mercedes-AMG GLS 63 с 5,5-литровым мотором V8 и мощностью 585 л.с.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве