5 октября 2017, 15:23
Российских школьников научат быть пешеходами
Кабинет министров РФ намерен ввести в школах обязательный предмет по изучению правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.
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По мнению Шувалова, уроки ПДД должны проходить в формате игры, быть частыми и ненавязчивыми. Так дети смогут безопасно переходить дорогу или выходить из наземного транспорта. Эту идею поддержали в Совете Федерации. Как сообщает Зинаида Драгункина, председатель комитета по науке, образованию и культуре, этот проект находится в работе на протяжении последних восьми лет.
Инициативу прокомментировал и глава ГИБДД России Михаил Черников. Он считает, что знания о правилах дорожного движения, получаемые школьниками на ОБЖ, не являются исчерпывающими. Создание «минут безопасности» для учеников поможет им правильно вести себя на дорогах.
Плюсы и минусы
|Мера повысит безопасность детей на дорогах
|Для школьников увеличится нагрузка
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