5 октября 2017, 15:23

Российских школьников научат быть пешеходами

Кабинет министров РФ намерен ввести в школах обязательный предмет по изучению правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.
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Согласно инициативе, все российские школьники будут посещать новый обязательный предмет - знание ПДД для пешехода. По окончанию курса ученикам предстоит сдача экзамена и получение специального сертификата.

По мнению Шувалова, уроки ПДД должны проходить в формате игры, быть частыми и ненавязчивыми. Так дети смогут безопасно переходить дорогу или выходить из наземного транспорта. Эту идею поддержали в Совете Федерации. Как сообщает Зинаида Драгункина, председатель комитета по науке, образованию и культуре, этот проект находится в работе на протяжении последних восьми лет.

Инициативу прокомментировал и глава ГИБДД России Михаил Черников. Он считает, что знания о правилах дорожного движения, получаемые школьниками на ОБЖ, не являются исчерпывающими. Создание «минут безопасности» для учеников поможет им правильно вести себя на дорогах.

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Плюсы и минусы
Мера повысит безопасность детей на дорогахДля школьников увеличится нагрузка
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Российских школьников научат быть пешеходами
{{material_116193}}Согласно инициативе, все российские школьники будут посещать новый обязательный предмет - знание ПДД для пешехода. По окончанию курса ученикам предстоит сдача экзамена и получение специального сертификата.По мнению Шувалова, уроки ПДД должны проходить в формате игры, быть частыми и ненавязчивыми. Так дети смогут безопасно переходить дорогу или выходить из наземного транспорта. Эту идею поддержали в Совете Федерации. Как сообщает Зинаида Драгункина, председатель комитета по науке, образованию и культуре, этот проект находится в работе на протяжении последних восьми лет.Инициативу прокомментировал и глава ГИБДД России Михаил Черников. Он считает, что знания о правилах дорожного движения, получаемые школьниками на ОБЖ, не являются исчерпывающими. Создание «минут безопасности» для учеников поможет им правильно вести себя на дорогах.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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