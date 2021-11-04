Российских водителей в период ноябрьских праздников и нерабочих дней ждут массовые рейды от ГИБДД
Госавтоинспекция в период ноябрьских праздников и нерабочих дней проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей, пишет Коммерсант со ссылкой на ведомство.
«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — такое сообщение появилось на официальном сайте МВД.
Никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не может быть, строго заявили в ГИБДД, наоборот в период осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг.
В России с начала года уже прошло около 40 тыс. массовых рейдов ГИБДД. В ведомстве отметили, что за первые десять месяцев 2021 года количество аварий с участием водителей находящихся в состоянии опьянения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 19,7% (9942). Число погибших в таких ДТП стало на 2554 человека меньше (на 18,5%), а раненых — на 13 195 (19,8%).
- 2 500 000 РPorsche Panamera 2010 в Москве
- 87 000 РВАЗ (Lada) 2114 Samara 2005 в Москве
- 1 900 000 РPeugeot 5008 2018 в Москве
- 650 000 РSkoda Fabia 2011 в Москве
- 7 390 000 РBMW X6 2020 в Москве
- 400 000 РCitroen C4 Picasso 2007 в Москве
- 465 000 РPeugeot 308 2011 в Москве
- 2 490 000 РMercedes V-класс 2014 в Москве
- 9 990 000 РMercedes GLE-класс AMG 2021 в Москве
- 1 500 000 РMercedes E-класс AMG 2009 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий