Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7
Фото: Haval
В Китае Haval Monster предлагается с двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,5 литра (184 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.). Для российского рынка их мощность могут пересмотреть, с учетом особенностей налогообложения. Напомним, сейчас Haval доступен в нашей стране с двигателями мощностью 150 и 190 л.с.
В списке доступного оснащения нового кроссовера значится продвинутая электроника с адаптивным круиз-контролем, телематическим комплексом, минимумом физических кнопок на центральной панели и селектором КПП на рулевой колонке. Продажи в России должны начаться летом 2024 года. Актуальный Haval F7 тульской сборки сейчас стоит от 2,4 млн рублей. В Китае цены Haval Monster начинаются от 130 тысяч юаней или 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
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16.11.2023, 14:11
Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»
Для нужд Госавтоинспекции начали закупать китайские автомобили. Парк дорожно-патрульной службы ряда российских регионов пополнился новенькими кроссоверами Haval F7.Читать далее
-
09.11.2023, 17:33
Десятки тысяч российских Haval приглашают к дилеру на бесплатную установку жизненно важной опции
Российский офис китайской марки Haval объявил о масштабном отзыве кроссоверов F7, F7x, Jolion и Dargo, сошедших с конвейера в 2022 и 2023 годах. В общей сложности в сервис приглашают более 55 тысяч автомобилей.Читать далее
-
09.11.2023, 07:38
Новый кроссовер Haval Monster добрался до России
Летом 2024 года на российский рынок выйдет новый кроссовер F-серии. Под таким именем у нас будут продавать новейший Haval Monster, премьера которого состоялась в Китае два года назад. Новинку уже заметили на парковке у одного из дилерских центров Haval.Читать далее
-
04.10.2023, 11:32
В России подорожали популярные кроссоверы Haval
В октябре 2023 года российский офис китайской марки Haval пересмотрел цены двух популярных кроссоверов, Haval F7 и F7x, сборка которых налажена в Тульской области.Читать далее
-
11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
-
26.07.2023, 11:37
Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в России
Российский авторынок постепенно смещается в сторону Поднебесной. И если в продажах новых автомобилей китайцы доминируют уже не первый месяц, то вторичный рынок им еще предстоит завоевать.Читать далее
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