Российским дилерам по секрету показали новый Haval F7

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Как выяснили журналисты портала «Китайские автомобили» , под видом Haval F7 второго поколения в России будут продавать новый китайский кроссовер Haval Shenshou или Monster. Премьера новинки на домашнем рынке состоялась еще два года назад, в конце 2021-го. Автомобиль построен на платформе L.E.M.O.N., как уже знакомые россиянам Haval Jolion, Dargo и Ora 03. Его габаритные размеры: 4 780 мм х 1 890 мм х 1 675 мм, колёсная база – 2 800 мм. Таким образом, новинка на 89 мм длиннее, на 24 мм шире, на 15 мм ниже актуального Haval F7.

В Китае Haval Monster предлагается с двумя бензиновыми моторами на выбор: 1,5 литра (184 л.с.) и 2,0 литра (224 л.с.). Для российского рынка их мощность могут пересмотреть, с учетом особенностей налогообложения. Напомним, сейчас Haval доступен в нашей стране с двигателями мощностью 150 и 190 л.с.

В списке доступного оснащения нового кроссовера значится продвинутая электроника с адаптивным круиз-контролем, телематическим комплексом, минимумом физических кнопок на центральной панели и селектором КПП на рулевой колонке. Продажи в России должны начаться летом 2024 года. Актуальный Haval F7 тульской сборки сейчас стоит от 2,4 млн рублей. В Китае цены Haval Monster начинаются от 130 тысяч юаней или 1,6 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р ) , Haval Shenshou

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