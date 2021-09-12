Российским олимпийцам подарили по BMW. Почему одним достались X5, а другим – X3?
Фото: Ю. Рязанцева
Фото: Ю. Рязанцева
Фото: Ю. Рязанцева
Фото: Ю. Рязанцева
Фото: Ю. Рязанцева
Фото: Ю. Рязанцева
Из этого приличного количества ключи от 31 автомобиля были переданы золотым медалистам. Церемония прошла на территории московского Кремля, ее возглавил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Вместо номеров у машин временно установлены именные таблички - они будут использоваться до момента регистрации автомобиля в ГИБДД (по закону ездить без номеров можно в течение 10 дней).
Золотые медалисты получили BMW X5 стоимостью около 6 млн рублей, в свою очередь, серебряным и бронзовым призерам достались BMW X3 в различных комплектациях по цене примерно 3-4 млн рублей. Как рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей.
Так, например, серебряный призер токийской Олимпиады - иркутский стрелок Артем Черноусов получил BMW X3 с олимпийской символикой. Он сразу заявил, что не намерен продавать автомобиль, как это иногда водится в подобных случаях. Он прокатился на новом BMW у стен Кремля и тут же отметил: «Поездом доставлю автомобиль в Иркутск. Хочется быстрее обкатать его, посмотреть, что он представляет собой. Я очень рад».
Четырехколесные подарки, кстати, стали дополнительным бонусом сверх государственной премии и региональных выплат за медали. Это касается, например, осетинских олимпийцев Сидакова, Найфонова и Таймазовой, которым также в Кремле подарили BMW, а до этого оказали горячий прием на родине, в Северной Осетии.
Напомним, что 5 лет назад, после Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро российские обладатели золотых медалей получили по BMW X6. И уже на следующий день один из автомобилей (бензиновая версия xDrive 3,5 литра, 306 л.с, комплектация Luxury) был выставлен на продажу на одном из специализированных сайтов. За премиальный кроссовер продавец (как потом оказалось, один из членов сборной по синхронному плаванию) тогда просил 4, 67 млн рублей.
Спустя еще какое-то время стало известно, что BMW X6 был снят с продажи «в связи с повышенным ажиотажем и огромным количеством звонков». Оказывается, автомобилем всерьез заинтересовались коллекционеры из Санкт-Петербурга...
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