Российским олимпийцам вручили BMW
В Кремле вручили белые кроссоверы BMW призерам Олимпийских игр в Пхенчхане. Золотые медалисты – сборная по хоккею и две фигуристки – получили по BMW X6. За серебро выдали BMW X5, а за бронзу – BMW X4.
Сначала олимпийцев пригласили в Кремль, где президент Владимир Путин вручил им государственные награды, а затем премьер-министр Дмитрий Медведев в Доме правительства выдал спортсменам ключи от автомобилей BMW, собранных на калининградском заводе Автотор. Дмитрий Медведев подчеркнул, что хотя это автомобили и иностранной марки, но собирается они в России, «поэтому это наши машины».
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Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза – «быть быстрее». Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения
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Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 15-летняя Алина Загитова заявила, что сама она, к сожалению, не сможет сесть за руль, у нее пока нет прав. С церемонии на новом автомобиле ее увезла мама. Нет прав и у другой нашей фигуристки – Евгении Медведевой. Как распорядиться автомобилем, она еще не решила. Объявлений о продаже олимпийских автомобилей в интернете пока нет.
Не обошлось и без мелких заминок. Были перепутаны футляры с ключами от автомобилей у нескольких хоккеистов, которыми они потом обменялись между собой. Также перепутали ключи фигуристки Екатерины Бобровой и лыжника Александра Большунова.
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У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
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