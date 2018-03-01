1 марта 2018, 12:33

Российским олимпийцам вручили BMW

В Кремле вручили белые кроссоверы BMW призерам Олимпийских игр в Пхенчхане. Золотые медалисты – сборная по хоккею и две фигуристки – получили по BMW X6. За серебро выдали BMW X5, а за бронзу – BMW X4.
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Российским олимпийцам вручили BMW BMW
Сначала олимпийцев пригласили в Кремль, где президент Владимир Путин вручил им государственные награды, а затем премьер-министр Дмитрий Медведев в Доме правительства выдал спортсменам ключи от автомобилей BMW, собранных на калининградском заводе Автотор. Дмитрий Медведев подчеркнул, что хотя это автомобили и иностранной марки, но собирается они в России, «поэтому это наши машины».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ « Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза – «быть быстрее». Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения »
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ
 
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 15-летняя Алина Загитова заявила, что сама она, к сожалению, не сможет сесть за руль, у нее пока нет прав. С церемонии на новом автомобиле ее увезла мама. Нет прав и у другой нашей фигуристки – Евгении Медведевой. Как распорядиться автомобилем, она еще не решила. Объявлений о продаже олимпийских автомобилей в интернете пока нет.

Не обошлось и без мелких заминок. Были перепутаны футляры с ключами от автомобилей у нескольких хоккеистов, которыми они потом обменялись между собой. Также перепутали ключи фигуристки Екатерины Бобровой и лыжника Александра Большунова.
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Российским олимпийцам вручили BMW
Сначала олимпийцев пригласили в Кремль, где президент Владимир Путин вручил им государственные награды, а затем премьер-министр Дмитрий Медведев в Доме правительства выдал спортсменам ключи от автомобилей BMW, собранных на калининградском заводе Автотор. Дмитрий Медведев подчеркнул, что хотя это автомобили и иностранной марки, но собирается они в России, «поэтому это наши машины».{{person_93_Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую часть олимпийского девиза – «быть быстрее». Но, конечно, это нужно делать в рамках правил дорожного движения}} Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 15-летняя Алина Загитова заявила, что сама она, к сожалению, не сможет сесть за руль, у нее пока нет прав. С церемонии на новом автомобиле ее увезла мама. Нет прав и у другой нашей фигуристки – Евгении Медведевой. Как распорядиться автомобилем, она еще не решила. Объявлений о продаже олимпийских автомобилей в интернете пока нет.Не обошлось и без мелких заминок. Были перепутаны футляры с ключами от автомобилей у нескольких хоккеистов, которыми они потом обменялись между собой. Также перепутали ключи фигуристки Екатерины Бобровой и лыжника Александра Большунова.
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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