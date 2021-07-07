Российским водителям станет проще обжаловать штрафы с камер
В России автоматические камеры фотовидеофиксации нарушений приведут к определенным техническим требованиям, которые пропишет правительство, пишет Российская газета. Нарушение этих требований станет основанием для прекращения производства по делу.
У российских водителей часто возникают претензии к местам установки камер и материалам, которые с этих комплексов поступают. Как отметил один из авторов поправок, практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Новый документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений.
Поправки касаются статьи 2.6.1 КоАП, а именно примечанием, по которому требования к автоматическим камерам и к полученным с их использованием материалам устанавливаются правительством Российской Федерации. А в статье 24.5 КоАП предлагается закрепить, что нарушение этих требований и порядка исключают производство по делу об административном правонарушении.
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