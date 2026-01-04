Дом на колесах для суровых дорог — что скрывает Газель Next?

4 января 2026, 19:29
Российский автодом на базе Газель Next: комфорт и автономность для длительных путешествий
Автодом на платформе Газель Next удивляет уровнем оснащения. Внутри - все для жизни вдали от цивилизации. Инженеры учли российские реалии. Модуль рассчитан на долгие поездки. Цена ниже европейских аналогов. Подробности - в материале.
Российские производители домов на колёсах начали предлагать интересные проекты, среди которых выделяется автодом на базе Газель Next. Это самостоятельная разработка, адаптированная к российским дорогам и климату. Он построен на шасси с усиленной грузоподъёмностью и дизельным двигателем, имеет увеличенный дорожный просвет и двойные колёса для устойчивости, а его сэндвич-панели толщиной 50 мм обеспечивают надёжную теплоизоляцию.
Экстерьер и ходовые качества также продуманы для путешествий. Автодом оснащён электромаркизой, комфортной пневмоподвеской и способен двигаться со скоростью до 110 км/ч. Внутри создан совершенно иной мир: тюнингованная кабина с комфортными креслами и высокий жилой модуль с потолком более двух метров. Вход оборудован электрической ступенькой, а под полом организовано большое пространство для хранения.
Особое внимание уделено инженерным системам, обеспечивающим автономность. Электросистема включает генератор, мощный аккумулятор и инвертор. Водоснабжение построено на базе 300-литровой ёмкости с фильтром и включает душевую кабину, умывальник и продвинутый яхтенный туалет. Все баки утеплены и обогреваются. Обогрев салона — комбинированный, газовый и дизельный, что гарантирует тепло в любую погоду.
Внутреннее пространство организовано с максимальным комфортом. Кухонная зона укомплектована холодильником с морозилкой, газовой плитой с духовкой, мойкой и микроволновой печью. Основное спальное место расположено в алькове над кабиной, оно утеплено и оснащено индивидуальным светом. Все системы управления сведены в удобную панель у входа.
Этот автодом создан для длительных путешествий по России и конкурирует с европейскими аналогами, предлагая более выгодную цену. Его ключевое преимущество — не копирование западных образцов, а продуманная самостоятельная конструкция, учитывающая особенности местных условий.
