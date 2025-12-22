Дом на колесах нового поколения — как Газель Next меняет представление о путешествиях

Российские инженеры создали автодом на базе «ГАЗель Next», который стал настоящим открытием для ценителей свободы и комфорта. Этот дом на колесах разработан специально для российских дорог и климата, предлагая при этом более выгодную цену — его производство обходится на 20-40% дешевле европейских аналогов.

Фото: russia-made.ru /avatars.mds.yandex.net

В основе лежит надежное шасси с 150-сильным дизельным двигателем и внушительной грузоподъемностью. Для длительных путешествий автомобиль получил увеличенный топливный бак, задний привод с двойной ошиновкой и повышенный дорожный просвет, что обеспечивает уверенное движение. Автодом уверенно держит крейсерскую скорость 80-90 км/ч, а расход топлива остается на уровне 15 литров на 100 км пути.

Фото: russia-made.ru /avatars.mds.yandex.net

Жилой модуль высотой более трех метров построен из теплых сэндвич-панелей и оснащен всем необходимым для автономной жизни. Внутри царит уютная атмосфера благодаря паркетному полу, высоким потолкам и продуманной планировке с просторной гостиной. Попасть внутрь можно как с улицы через автоматическую ступеньку, так и прямо из утепленной кабины.

Фото: russia-made.ru /avatars.mds.yandex.net

Путешественников ждет полноценная кухня с холодильником, плитой и духовкой, а также комфортная спальная зона над кабиной и еще одно спальное место, которое легко организовать в гостиной. Отдельная душевая кабина, удобный туалет и большие запасы воды делают жизнь в дороге максимально удобной. В любое время года за климат отвечают мощная система отопления и кондиционер, а за энергию — собственная электрическая система с генератором и аккумуляторами. Этот автодом доказывает, что свобода путешествий и домашний уют прекрасно сочетаются даже в самых сложных дорожных условиях.