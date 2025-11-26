Уникальный кемпер от Lux Form: как внедорожник превращается в дом на колесах

Российский автодом на базе Lada Niva удивил возможностями для зимних путешествий

Lux Form создала автодом на базе Lada Niva. Внедорожник получил жилой модуль с кухней и душем. Модель подходит для длительных поездок в любую погоду. Цена пока не раскрыта. Подробности о новинке ищите в нашем материале.

Путешествия на автодомах становятся все популярнее, особенно среди тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любых условиях. Российская компания Lux Form решила удивить автолюбителей, представив необычный кемпер, построенный на базе классической Lada Niva. Такой вариант отлично подойдет не только для летних поездок, но и для суровых зимних маршрутов.

В отличие от большинства аналогов, этот автодом сохранил все внедорожные качества оригинальной «Нивы». Под капотом остался стандартный бензиновый мотор мощностью 84 лошадиные силы, система полного привода с понижающей передачей, позволяющая уверенно держать авто на заснеженных трассах и разбитых дорогах. Инженеры не стали вносить серьезные изменения в техническую часть, сосредоточившись на создании максимально удобного жилого пространства.

Отличие кемпера от обычного внедорожника — появление компактного жилого модуля, интегрированного в заднюю часть кузова. Несмотря на скромные габариты (длина — 4,7 метра, колесная база — 2,8 метра), внутри удалось создать все необходимое для комфортной жизни вдвоем. Здесь есть зона отдыха, шкаф для одежды, раскладной стол, полноценная кухня с плитой и шкафом, а также вместительный холодильник на 60 литров. Для хранения вещей предусмотрено несколько удобных отсеков.

Особое внимание разработчиков уделили автономности и удобству. В жилом модуле оборудована ванная комната с душем и туалетом, установлен бойлер для горячей воды, а также установлены баки на 70 литров для чистой воды и 40 литров для сточных вод. Такой набор позволяет не отвлекаться от внешних условий и путешествовать даже по самым отдаленным маршрутам.

Стоимость новинки пока держится в секрете, однако известно, что приобрести автодом можно не только в России, но и в некоторых странах Европы. Это делает кемпер на базе Lada Niva интересным объектом для тех, кто ищет универсальное решение для путешествий в любое время года.