Уникальный кемпер от Lux Form: как внедорожник превращается в дом на колесах

26 ноября 2025, 10:59
Российский автодом на базе Lada Niva удивил возможностями для зимних путешествий
Российский автодом на базе Lada Niva удивил возможностями для зимних путешествий
Lux Form создала автодом на базе Lada Niva. Внедорожник получил жилой модуль с кухней и душем. Модель подходит для длительных поездок в любую погоду. Цена пока не раскрыта. Подробности о новинке ищите в нашем материале.
Путешествия на автодомах становятся все популярнее, особенно среди тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в любых условиях. Российская компания Lux Form решила удивить автолюбителей, представив необычный кемпер, построенный на базе классической Lada Niva. Такой вариант отлично подойдет не только для летних поездок, но и для суровых зимних маршрутов.
В отличие от большинства аналогов, этот автодом сохранил все внедорожные качества оригинальной «Нивы». Под капотом остался стандартный бензиновый мотор мощностью 84 лошадиные силы, система полного привода с понижающей передачей, позволяющая уверенно держать авто на заснеженных трассах и разбитых дорогах. Инженеры не стали вносить серьезные изменения в техническую часть, сосредоточившись на создании максимально удобного жилого пространства.
Отличие кемпера от обычного внедорожника — появление компактного жилого модуля, интегрированного в заднюю часть кузова. Несмотря на скромные габариты (длина — 4,7 метра, колесная база — 2,8 метра), внутри удалось создать все необходимое для комфортной жизни вдвоем. Здесь есть зона отдыха, шкаф для одежды, раскладной стол, полноценная кухня с плитой и шкафом, а также вместительный холодильник на 60 литров. Для хранения вещей предусмотрено несколько удобных отсеков.
Особое внимание разработчиков уделили автономности и удобству. В жилом модуле оборудована ванная комната с душем и туалетом, установлен бойлер для горячей воды, а также установлены баки на 70 литров для чистой воды и 40 литров для сточных вод. Такой набор позволяет не отвлекаться от внешних условий и путешествовать даже по самым отдаленным маршрутам.
Стоимость новинки пока держится в секрете, однако известно, что приобрести автодом можно не только в России, но и в некоторых странах Европы. Это делает кемпер на базе Lada Niva интересным объектом для тех, кто ищет универсальное решение для путешествий в любое время года.
Похожие материалы Лада
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
27.11.2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве